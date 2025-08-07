10 000 hotell vill ha skadestånd av bokningsjätten

Booking.com är den mest välbesökta plattformarna i världen för att boka boende.

Men nu har det nederländska bolaget hamnat i trubbel.

Fler 10 000 europeiska hotell har nämligen gått samman för att kräva skadestånd av sajten, skriver Deutsche Welle.

Ska ha lett till intäktsbortfall

Initiativet leds av branschorganisationen HOTREC, som representerar hotell-, restaurang- och caféägare inom EU.

Förutom enskilda hotell backas stämningen också upp av ett trettiotal nationella hotellorganisationer runt om i Europa, däribland tyska och brittiska branschföreträdare.

Booking.com har en rejäl del av marknaden och många hotell anser att det är svårt att klara sig utan plattformen. (Foto: TT)

Kärnan i målet är plattformens tidigare användning av så kallade ”bästa pris”-klausuler. Det var avtal som förbjöd hotellen att erbjuda lägre priser via egna kanaler än vad som visades på Booking.com.

De drabbade hotellen menar att detta ledde till väsentligt intäktsbortfall under en period på 20 år som Booking.com nu bör kompensera dem för.

