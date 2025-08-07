Booking.com förbjöd hotell att erbjuda lägre pris på sina egna hemsidor. Nu stäms plattformen av hotell från hela Europa för intäktsbortfall.
10 000 hotell vill ha skadestånd av bokningsjätten
Booking.com är den mest välbesökta plattformarna i världen för att boka boende.
Men nu har det nederländska bolaget hamnat i trubbel.
Fler 10 000 europeiska hotell har nämligen gått samman för att kräva skadestånd av sajten, skriver Deutsche Welle.
Ska ha lett till intäktsbortfall
Initiativet leds av branschorganisationen HOTREC, som representerar hotell-, restaurang- och caféägare inom EU.
Förutom enskilda hotell backas stämningen också upp av ett trettiotal nationella hotellorganisationer runt om i Europa, däribland tyska och brittiska branschföreträdare.
Kärnan i målet är plattformens tidigare användning av så kallade ”bästa pris”-klausuler. Det var avtal som förbjöd hotellen att erbjuda lägre priser via egna kanaler än vad som visades på Booking.com.
De drabbade hotellen menar att detta ledde till väsentligt intäktsbortfall under en period på 20 år som Booking.com nu bör kompensera dem för.
Senaste nytt
Avskaffades efter EU-dom
Stämningen riktas till en domstol i Amsterdam, där Booking.com har sitt huvudkontor.
Den hänvisar till ett avgörande från EU-domstolen i september 2024, som slog fast att ”bästa pris”-klausuler kan stå i strid med unionens konkurrenslagstiftning.
Även om EU-domen inte kategoriskt förbjöd prisklausuler konstaterade den att deras konkurrenspåverkan måste bedömas från fall till fall.
Kort därefter avskaffade Booking.com villkoren för att följa EU:s nya Digital Markets Act.
Måste nästan använda plattformen
Kritiken mot plattformens affärsmodell handlar i grunden om maktbalansen på marknaden.
Många hotell menar att de tvingats in i oskäliga avtal eftersom Booking.com blivit nästan oumbärlig för synlighet och kundtillströmning.
Enligt en studie kontrollerade Booking Holdings – koncernen bakom plattformen – över 70 procent av den europeiska marknaden för hotellbokningar under 2024.
Hotellen anser att prisklausulerna snedvred konkurrensen, minskade deras intäkter och förhindrade dem från att konkurrera på lika villkor.
Slår ifrån sig anklagelserna
I praktiken har det inneburit att hotell ofta har fått acceptera höga kostnader utan möjlighet att kompensera genom att locka gäster direkt via egna kanaler.
”För ett rum som kunden betalar 100 euro för, får hotellägaren, om man tar bort Bookings provision, som mest 75 euro, som de måste betala sina anställda och investera”, säger Véronique Siegel på den franska branchorganisationen Umih, enligt The Guardian.
Booking.com bestrider kritiken och hävdar att företaget inte har mottagit någon formell stämning.
Bolaget menar att deras tidigare prissättningsstrategi snarare bidrog till konkurrenskraftiga priser och att många hotell har ökat sin lönsamhet genom samarbetet.
