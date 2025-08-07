Realtid
Realtid.se
Marknader

10 000 hotell vill ha skadestånd av bokningsjätten

hotell
Den omstridda klausulen ledde till att hotell inte kunde sätta lägre priser på sina egna hemsidor, enligt stämningsansökan. (Foto: Andrew Medichini/AP/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Booking.com förbjöd hotell att erbjuda lägre pris på sina egna hemsidor. Nu stäms plattformen av hotell från hela Europa för intäktsbortfall.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Booking.com är den mest välbesökta plattformarna i världen för att boka boende.

Men nu har det nederländska bolaget hamnat i trubbel.

Missa inte: Indien lockar hotelljättar – men kan tillväxten leverera? Realtid

Fler 10 000 europeiska hotell har nämligen gått samman för att kräva skadestånd av sajten, skriver Deutsche Welle.

Ska ha lett till intäktsbortfall

Initiativet leds av branschorganisationen HOTREC, som representerar hotell-, restaurang- och caféägare inom EU.

Förutom enskilda hotell backas stämningen också upp av ett trettiotal nationella hotellorganisationer runt om i Europa, däribland tyska och brittiska branschföreträdare.

Booking.com har en rejäl del av marknaden och många hotell anser att det är svårt att klara sig utan plattformen. (Foto: TT)
ANNONS

Kärnan i målet är plattformens tidigare användning av så kallade ”bästa pris”-klausuler. Det var avtal som förbjöd hotellen att erbjuda lägre priser via egna kanaler än vad som visades på Booking.com.

De drabbade hotellen menar att detta ledde till väsentligt intäktsbortfall under en period på 20 år som Booking.com nu bör kompensera dem för.

Missa inte: Europas turistbransch vädrar morgonluft när USA backar. Realtid

ANNONS

Senaste nytt

magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Avskaffades efter EU-dom

Stämningen riktas till en domstol i Amsterdam, där Booking.com har sitt huvudkontor.

Den hänvisar till ett avgörande från EU-domstolen i september 2024, som slog fast att ”bästa pris”-klausuler kan stå i strid med unionens konkurrenslagstiftning.

Viggos topplista: Stockholms fem bästa hotell för barnfamiljer

Att bo på hotell med barn i Stockholm ska kännas som en utflykt – inte ett straff.

Även om EU-domen inte kategoriskt förbjöd prisklausuler konstaterade den att deras konkurrenspåverkan måste bedömas från fall till fall.

ANNONS

Kort därefter avskaffade Booking.com villkoren för att följa EU:s nya Digital Markets Act.

Måste nästan använda plattformen

Kritiken mot plattformens affärsmodell handlar i grunden om maktbalansen på marknaden.

Många hotell menar att de tvingats in i oskäliga avtal eftersom Booking.com blivit nästan oumbärlig för synlighet och kundtillströmning.

Missa inte: Turisterna ratar USA – bokningarna kraftigt ned i Europa. Realtid

Enligt en studie kontrollerade Booking Holdings – koncernen bakom plattformen – över 70 procent av den europeiska marknaden för hotellbokningar under 2024.

Hotellen anser att prisklausulerna snedvred konkurrensen, minskade deras intäkter och förhindrade dem från att konkurrera på lika villkor.

Slår ifrån sig anklagelserna

ANNONS

I praktiken har det inneburit att hotell ofta har fått acceptera höga kostnader utan möjlighet att kompensera genom att locka gäster direkt via egna kanaler.

”För ett rum som kunden betalar 100 euro för, får hotellägaren, om man tar bort Bookings provision, som mest 75 euro, som de måste betala sina anställda och investera”, säger Véronique Siegel på den franska branchorganisationen Umih, enligt The Guardian.

Booking.com bestrider kritiken och hävdar att företaget inte har mottagit någon formell stämning.

Bolaget menar att deras tidigare prissättningsstrategi snarare bidrog till konkurrenskraftiga priser och att många hotell har ökat sin lönsamhet genom samarbetet.

Här är världens mest fördelaktiga pass: ”Skakade om”

Vilket pass vill du ha i fickan om du vill leva, resa och investera utan gränser?
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BookingHotellTurism
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

Lawyer for IBM Sweden
Placering: Stockholm
Credit and Collections Specialist
Placering: Stockholm
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS