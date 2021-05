Maria-Pia Hope: "Jag har aldrig sett något liknande"

Mannheimer Swartling drog under förra året in drygt 1,4 miljarder kronor i arvodesintäkter. Byrån är därmed på nytt den största byrån i Sverige. Vinge är näst störst och drog in drygt 1,3 miljarder kronor under fjolåret, vilket var något mer än föregående år. Alla år utom 2019 har Mannheimer Swartling varit störst. Setterwalls är tredje störst. Det visar Affärsvärldens årliga kartläggning.

Den affärsjuridiska branschen noterade också nytt rekord, och ökade med 6 procent till drygt 12 miljarder kronor. Det visar Affärsvärldens årliga sammanställning av 67 affärsjuridiska advokatbyråer.

– Jag har aldrig sett något liknande. Ett sådant tryck och sådan beläggningsnivå har vi aldrig varit i närheten av. Vi tyckte att föregående var intensivt men det här är ännu några nivåer upp. Vi skämtar internt och säger att det känns som att vi är ett snabbväxande starupbolag. Det säger en del om läget, säger Maria-Pia Hope, managing partner på advokatfirman Vinge till Affärsvärlden.