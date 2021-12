M&A på kommersiella fastighetsmarknaden slog rekord 2021

Under 2021 genomfördes 18 M&A-transaktioner på kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige, vilket kan jämföras med tre affärer per år för perioden 2017–2020. Det visar en ny analys från fastighetsrådgivaren Savills. Transaktionsvolymen för 2021 uppgår idag till cirka 350 miljarder kronor, varav utländska investeringar står för 23 procent, motsvarande 81 miljarder kronor. Denna volym är cirka 75 procent högre än snittet för de senaste fem åren (46 miljarder kronor), skriver Savills

– Konsolideringsfasen som marknaden genomgår beror på den höga konkurrenskraften och att det är relativt många fastighetsbolag sett till marknadens storlek. Det lockar både svenska och utländska investerare att hitta synergier inom förvaltningen, finansieringen och projektutvecklingen i sina befintliga portföljer, säger Maryrose David, analyschef på Savills, i en skriftlig kommentar.

Svenska utlandsinvesteringar i fastigheter uppgick till nästan 10 miljarder euro i Europa under årets första tre kvartal. Just nu är svenska utlandsinvesteringar högst i Europa under 2021.

Bostadssegmentet kvarstår som det största segmentet sett till volym, samtidigt som det genomfördes relativt få kontorstransaktioner. Det låga antalet transaktioner inom kontorsdelen beror främst på ett minskat utbud snarare än en minskad efterfrågan, enligt Savills.

Fastighetsrådgivaren bedömer vidare att investeringsmarknaden kommer att präglas av fler sammanslagningar på börsen, dock inte att antalet fastighetsbolag blir färre, samt att M&A-affärer kommer att ske inom fler segment än de vi ser idag.

– Vi ser ett fortsatt gynnsamt klimat för fastighetsinvesteringar eftersom tillgången på både eget och lånat kapital är god, finansieringskostnaderna låga och investeringsviljan hög. Det finns ett stort inflöde av utländskt kapital, vilket tyder på en fortsatt stor konkurrens och höga transaktionsvolymer under 2022, säger Maryrose David.

Savills förutspår att transaktionsvolymen för 2022 uppgår till 250 miljarder kronor. Det blir i så fall den näst högsta volymen som någonsin har uppmätts.