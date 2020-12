Kryptomäklaren Safello till börsen H1 2021

Safello tar in nytt kapital i syfte att påskynda resan mot en planerad börsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2021. Kryptomäklaren har nu tagit in 11 miljoner kronor i en riktad nyemission ledd av Digital Currency Group (DCG), med amerikanska stjärninvesteraren Barry Silbert i spetsen. Bland bolagets ägare finns även Northzone, White Star Capital och Cryptowell.

Emissionen blev övertecknad med 500 procent, motsvarande 48 miljoner kronor, dock var rundan begränsad till maximalt 11 miljoner kronor.

– Syftet med börsnoteringen är främst att accelerera resan mot den börsnotering vi planerar under första halvåret 2021. Det handlar också om att öka förståelsen för och förtroende för kryptomarknaden. I och med noteringen genomförs en granskning av bolaget, likt den som genomfördes för att få tillstånd av Finansinspektionen, och det adderar tillit i oss som bolag och till kryptomarknaden, säger Frank Schuil, medgrundare och vd på Safello, till Realtid.

Han fortsätter:

– Börsnoteringen handlar sedan om att fokusera ännu mer på det vi kallar “hyperlokalisering”, det vill säga fördjupa vår produktportfölj på våra befintliga marknader, och sedan, inom en snar framtid, expandera till flera marknader. Vi hade tänkt öppna rundan för nya investerare men intresset från våra befintliga investerare blev så stort att det får bli något som sker i samband med noteringen istället.

Lönsamt sedan i mitten av 2019, Safello har under det året ökat omsättningen med hela 831 procent.

– Vi är verksamma i en mycket volatil marknad, men har bevisat att vi kan vara lönsamma i en bear market och kan därför vara ännu lönsammare i en bull market.

– Genom noteringen tror vi att vi kommer att kunna växa ännu fortare och ser möjligheter till att använda vår position på marknaden på ett mer strategiskt sätt. Växer någon fortare än oss på en annan marknad kan förvärv vara ett bra sätt att snabbt kunna etablera sig på den marknaden, säger Frank Schuil.

Safello tillhandahåller en mäklartjänst för kryptovalutor riktad mot svenska privatpersoner och har idag 165 000 kunder. Den totala transaktionsvolymen uppgår till över 800 miljoner kronor. Utöver nyligen lanserade produkter och tjänster, bland annat en mobilapp som möjliggör kryptohandel med Swish och BankID, har Safello i veckan mjuklanserat en tjänst som vänder sig till företagskunder.

– Vi har haft framgångar med företagskunder under senaste året och nu har vi produktifierat detta och kan erbjuda företag en mycket snabbare onboarding. Det är fortfarande så att vissa dokument fortsatt kräver manuell kontroll, men vi har minskat onboarding-processen från en vecka till cirka en dag. Vi siktar på att minska tiden till nästintill realtid.

Safellos resa stannar inte där utan bolaget siktar nu även på att släppa egna plånböcker, eller "wallets", och blir i sådana fall först i Sverige med mobila plånböcker för kryptovalutor.

– Vi vill erbjuda våra kunder möjligheten att ha en digital plånbok med bankid-autentisering som erbjuder ungefär samma möjligheter som Swish. Vi blir nog först i Sverige med det.

Corpura Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen. Advokatbyråerna Schjødt och Kassai Law har agerat legala rådgivare.

Detaljerna kring börsnoteringen kommer att publiceras i början av 2021. Med huvudkontor i Stockholm, Safello har idag 15 medarbetare. Under 2019 omsatte Safello AB 206,6 miljoner kronor med ett resultat om 6,2 miljoner kronor, enligt Allabolag.