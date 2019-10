Finansbranschens bästa gren: Ständigt återuppfinna sig själv

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Realtid har under en längre tid haft mycket starka läsarsiffror. Den här veckan var inget undantag. Som vanligt är det fördjupningar och nyheter för de som jobbar med eller nära finansbranschen som drar mest trafik.

Den artikel som överlägset toppar statistiken är redaktionschef Sverker Brundins nyhet om att storbanken SEB startar en speciell bank som riktar sig mot egenföretagare, ”giggare” på nysvenska. Mycket intressanta perspektiv på hur fintech påverkar en traditionell storbanks affärsmodell.

Vi läser dagligen om hur de traditionella bankernas affärsmodell är under stark omvandling. Jag tror att förändringarna av marknaden kommer att bli enorma, bankerna kommer inom kort (igår) behöva betydligt förre anställda – med en helt ny kompetens.

Vilka som blir vinnare när röken lagt sig återstår att se. Är det något som finansbranschen är bra på så är det att återuppfinna sig själv och hitta nya sätt att fortsätta tjäna pengar i en värld som ständigt förändras.

Breaking news! Prisbelönte och väldigt duktige ekonomijournalisten Per Agerman är tillbaka i Realtids spalter. Han var Realtids andre chefredaktör, mellan 2011 och 2015. Under senare tid har han arbetat som frilansjournalist, bland annat i redaktionen för Uppdrag Granskning när de avslöjade Swedbanks penningtvättsproblem. Det är glädjande att Per Agerman nu under några veckor gör comeback som reporter. Håll utkik i spalterna.

Här skriver Per Agerman om spelet bakom Fortums miljardköp i tyska Uniper.

Enligt juridik-twitter var nyheten om att Advokatbyrån Hamilton går ihop med norska byråkoncernen Schjødt ”the talk of the advokat-town” under veckan.

Läs Miriam Istner-Bymans artikel om sammanslagningen.

Så här tycker konkurrenterna om det sammanslagna Hamilton/Schjødt.

Nyheten om jätteaffären ger ett nytt perspektiv till Realtids avslöjande om att Hamiltons tvistelösningsteam hoppade av för att börja på Setterwalls advokatbyrå.

I Affärsvärldens senaste podd intervjuades ovan nämnde Per Agerman om den kommande Allra-rättegången som han jämförde med en ”Champions League-final”. Just den jämförelsen var ny och rätt oväntad. Men man fattar hur laddad Per Agerman är inför drabbningen. Lyssna på podden här.

Den journalist i Sverige som avslöjat mest nyheter om Allra-härvan är troligen Realtids reporter Sara Johansson.

Här har hon skrivit en klart intressant förhandsartikel inför ”Champions-League-finalen”.

I morgondagens karriärintervju möter du Katarina Stenborg som blir vice vd för nyligen noterade bolaget Fundedbyme. Missa inte ett intressant porträtt av en uppenbarligen ambitiös person.

