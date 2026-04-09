Styrkebesked om kronan: "Den bäst presterande valutan"

Samtidigt som vapenvilan deklarerades stärktes kronan omedelbart. Men den fortsatt stärkta kronan kommer inte att stanna här.

När 2026 övergår till 2027 kommer euron, enligt en prognos från Bank of America, att kosta 10,7 kronor och i slutet av nästa år kommer euron att stå i 10,5 kronor.

Vidare är förväntan att den amerikanska dollarn då handlas för 8,92 kronor, det vill säga i slutet av 2026 och för 8,40 kronor vid slutet av 2027.

Bank of America konstaterar enligt Handelsbankens ekonomikanal att den svenska valutan ”varit den bäst presterande valutan bland G10-länderna i år”.

Dollarn rasar – nu fortsätter skiftet till guld

Bank of America spår superkrona

Den amerikanska storbanken Bank of America ser alltså en betydande potential för den svenska kronan och spår ett fortsatt rally under hela 2026.

Banken pekar på en starkare svensk tillväxt jämfört med euroområdet som en drivande faktor, understödd av ökat konsumentförtroende och en expansiv finanspolitik.

Utöver inhemska faktorer förväntas även geopolitiska trender gynna Sverige. Ökade försvarsutgifter inom EU, särskilt i Tyskland, bedöms spela en nyckelroll på grund av de starka handelsförbindelserna mellan länderna.

Svensk expert instämmer om kronan

Samtidigt har Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, noterat att kronan återtagit rollen som en av de stora vinnarna efter den senaste tidens vapenvila mellan USA och Iran.

Trots den positiva trenden kvarstår utmaningar. Den svenska återhämtningen har tidvis hackat, och oron i Mellanöstern har visat hur snabbt kronan kan försvagas vid geopolitisk instabilitet.

För Riksbanken är en stabilare krona dock välkommen, då en svag valuta riskerar att importera inflation och försvåra penningpolitiken