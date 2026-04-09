Kriminaliteten påverkar företagens möjligheter att växa i Sverige. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer är det inte bara våldet som är problemet utan framför allt den dolda ekonomiska brottsligheten.
Strömmer varnar: Dold brottslighet hotar företag
Gunnar Strömmer (M) talade nyligen på ett seminarium för näringslivet i Östersund om hur företagens möjligheter att växa påverkas av kriminaliteten.
Han menar att risker kopplade till brottslighet kan göra företag mindre benägna att etablera sig eller expandera i Sverige, och då särskilt i utanförskapsområden.
”Det är lite anekdotiskt, men man hör ändå en del om att till exempel utländska investerare är medvetna om detta i samband med en etablering, hur tryggheten ser ut för medarbetarna och deras familjer,” säger Strömmer.
Ekonomisk brottslighet växer
I Sverige läser vi mycket i media om våld och skjutningar. Men det riktigt stora problemet är enligt Strömer inte våldet, utan den omfattande ekonomiska brottsligheten, rapporterar EFN.
Han konstaterar att den största brottskategorin i kronor är arbetslivskriminalitet, skattebrott och riggade upphandlingar som allvarligt skadar konkurrensen.
Dessa former av kriminalitet är svårare att upptäcka och får ofta större effekter på företagsklimatet än den mer synliga våldet.
Komplicerade leverantörskedjor
Strömmer pekar också på problem i stora projekt där många underleverantörer ingår. Jätteprojekten är många gånger svåra att genomlysa.
Det är svårt för huvudentreprenören att kontrollera alla lager av företag som involveras och det stora antalet arbetare från hela världen.
För att ge företagen bättre verktyg för att stå emot kriminalitet har regeringen föreslagit skärpta möjligheter till bakgrundskontroller.
Strömmer lyfter fram svårigheten att kombinera effektivitet med EU:s dataskyddsregler, men säger att målet är att stärka företagens förmåga att upptäcka oegentligheter innan de får fotfäste i verksamheter.
Med skärpta bakgrundskontroller hoppas regeringen kunna ge företag bättre verktyg att motverka både synlig och dold kriminalitet, och därigenom stärka företagsklimatet i Sverige.
