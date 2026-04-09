Strömmer varnar: Dold brottslighet hotar företag

Gunnar Strömmer (M) talade nyligen på ett seminarium för näringslivet i Östersund om hur företagens möjligheter att växa påverkas av kriminaliteten.

Han menar att risker kopplade till brottslighet kan göra företag mindre benägna att etablera sig eller expandera i Sverige, och då särskilt i utanförskapsområden.



”Det är lite anekdotiskt, men man hör ändå en del om att till exempel utländska investerare är medvetna om detta i samband med en etablering, hur tryggheten ser ut för medarbetarna och deras familjer,” säger Strömmer.

Ekonomisk brottslighet växer

I Sverige läser vi mycket i media om våld och skjutningar. Men det riktigt stora problemet är enligt Strömer inte våldet, utan den omfattande ekonomiska brottsligheten, rapporterar EFN.

Han konstaterar att den största brottskategorin i kronor är arbetslivskriminalitet, skattebrott och riggade upphandlingar som allvarligt skadar konkurrensen.

Dessa former av kriminalitet är svårare att upptäcka och får ofta större effekter på företagsklimatet än den mer synliga våldet.

