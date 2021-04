Konkursstatistiken visar fortsatt återhämtning i ekonomin

Antalet konkurser har minskat under samtliga månader under årets första kvartal, visar ny statistik från UC. I mars minskade konkurserna med 22 procent, jämfört med samma månad i fjol. Konkurserna har även minskat inom inom hotell- och restaurangbranschen, med 32 procent. Det är första gången sedan mars 2019 som konkurserna minskat i denna bransch. Hittills i år har konkurserna minskat med totalt 17 procent jämfört med samma period under 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konkurserna under mars 2020 jämfört med mars 2021. Källa: UC

– Återhämtningen i ekonomin syns i konkursstatistiken. För ett år sedan befarade många mycket stora tapp i tillväxten, men facit visar på fall runt tre procent. Tillväxten blev oväntat hög och arbetslösheten oväntat låg. De problem med handeln som uppstod är borta. Regeringar och centralbanker världen över satte in stora finans- och penningpolitiska åtgärder för att mildra konsekvenserna för ekonomin och hindra problemen i de drabbade sektorerna från att sprida sig till övriga delar av ekonomin och till den finansiella sektorn. De kraftfulla stödpaketen och den låga räntan har hållit många företag flytande. Möjligheten till permittering har gjort det enklare att skära i lönekostnaderna och den befarade ökningen av arbetslösheten blev inte alls så stor som väntat, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i en presskommentar.

Konkurserna under helåret 2020 jämfört med 2021 hittills. Källa: UC