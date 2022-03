Kollapsade fonden Archegos hade en hemlig position i Deutsche Bank

Archegos ska ha suttit på derivat i Deutsche Bank, vilka man hade tillräckligt många av för att vara en betydande storägare i banken. En källa uppger att innehavet uppgick till nära 2 procent innan fonden kollapsade. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor.



Archegos ska ha gått in i Deutsche Bank 2019 efter att banken inlett en charmoffensiv. Enligt en källa kom Arhegos därefter att ta på sig ansvaret för att vidareutveckla relationen.



Archegos förekom aldrig på Deutsche Banks lista över största ägare eftersom innehav på under 3 procent inte behöver redovisas enligt tyska lagar kring värdepapper.