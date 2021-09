"Klarnas användare en tillgång som säljs in till handlarna"

Klarna-chefen Sebastian Siemiatkowski efterfrågar fler regleringar av kreditbranschen i en debattartikel i Dagens Nyheter. Samtidigt meddelar fintech-bolaget att man skrotar en rad lönsamma tjänster – exempelvis delbetalningskonton där kunden betalar bara en tjugofjärdedel av skulden varje månad.

– Många kunder betalar dessa krediter under väldigt lång tid. Ibland betalar de till och med mer i räntor och avgifter än vad varan kostade. Det riskerar att bli en evighetskredit, förklarade Siemiatkowski för Svd.

I en presskommentar säger han också:

– Vi fortsätter att arbeta för ett stärkt konsumentskydd och vill sätta ljuset på de största skuldfällorna: från oändlighetskrediter till branschaktörer som använder kunddata för att marknadsföra blancolån (…).

Förutom att skrota delbetalningskontona kommer bolaget också förlänga betaltiden på sina fakturor från 14 till 30 dagar, slopa start- och administrationsavgifter och ta bort dröjsmålsräntan på försenade betalningar – bland annat.

Men omsvängningen handlar inte bara om att en plötsligt samvetsöm ledning är villig att sänka intäkterna för att prioritera konsumentskydd, menar Douglas Forsling, fintechanalytiker på Redeye.

– Klarna svänger i sin strategi. Från att tjäna pengar på sina användare – genom att dessa betalar avgifter – vill bolaget nyttja användarbasen för att tjäna mer pengar på handlarna, säger han och fortsätter:

– I dag har Klarna cirka 90 miljoner användare. Det är en tillgång som säljs in till handlarna som vill synas i Klarnas app och använda bolaget som en försäljningskanal.

Klarna blir alltså ”the good guy”som inledningsvis drar in mindre intäkter per konsument i form av avgifter, samtidigt som användarbasen växer, Klarna blir allt mer oumbärlig för handlarna som därmed blir allt villigare att betala för att få finnas i bolagets kanaler.

Att fintech-bolag över tiden sänker priserna mot konsumenterna och allt mer svänger till att tjäna pengar på aktörer som vill ”komma åt” bolagets användarbas, är inte ovanligt.

– Ett exempel är nätmäklarna Avanza och Nordnet. De sänker courtaget allt eftersom för att utöka användarbasen. Det attraherar aktörer som via nätmäklarnas plattformar vill sälja bolån, fonder och andra finansiella produkter. I Avanzas fall har också gratisfonden Avanza Zero varit ett viktigt dragplåster för att locka in kunder till plattformen, säger Douglas Forsling.