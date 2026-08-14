Generation Z har levt med digitala verktyg sedan barnsben. Ändå, eller kanske just därför, väljer de nu det gamla hederliga pappersblocket.
Gen Z tar med sig papper och penna tillbaka till kontoret
Företag investerar miljardbelopp i artificiell intelligens för att automatisera arbetsuppgifter.
Men det är en oväntad och i viss mån motsatt trend som växer bland den yngsta generationen på arbetsmarknaden.
Gen Z vänder sig allt mer till analoga verktyg som anteckningsböcker, färgglada skrivunderlägg och Post-it-lappar.
Lättare att koncentrera sig
Utvecklingen ses som en reaktion på en allt mer digital arbetsmiljö, där meddelanden i Slack, mejl och Teams ständigt konkurrerar om uppmärksamheten, skriver Business Insider.
För vissa yngre medarbetare har handskrivna anteckningar blivit ett sätt att koncentrera sig och komma ihåg information bättre.
En undersökning från kontorsleverantören Quill visar att 94 procent av Gen Z- och millenniearbetare tycker att det känns mer tillfredsställande att fysiskt stryka en uppgift från en papperslista än att markera den som klar digitalt.
Drygt hälften av Gen Z-arbetarna uppger dessutom att de hellre lämnar en Post-it-lapp till en kollega än skickar ett direktmeddelande.
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Försäljningen har ökat
Efterfrågan märks även hos återförsäljare. Enligt Quill har yngre kunder i högre grad börjat köpa premiumprodukter som exklusiva anteckningsböcker, färgade skrivunderlägg och dyrare pennor.
Nästan en fjärdedel av de tillfrågade Gen Z- och millenniearbetarna uppger att exklusiva kontorsartiklar kan öka motivationen lika mycket som tekniska uppgraderingar.
Trenden sträcker sig samtidigt utanför arbetsplatsen. Den ökade efterfrågan på analoga produkter har bland annat gynnat företag som säljer anteckningsböcker, kort och scrapböcker.
Stationeryföretaget Papier har rapporterat en fördubbling av försäljningen mellan 2022 och 2025, främst driven av Gen Z-kunder.
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Vill göra arbetsplatsen mer personlig
Marknaden för exklusiva skrivverktyg och pappersprodukter väntas också fortsätta växa.
Enligt The Business Research Company uppgick den globala marknaden till 4,33 miljarder dollar 2025 och väntas nå 4,53 miljarder dollar under 2026.
Den analoga trenden handlar dock inte bara om papper och pennor. Yngre anställda vill också göra sina arbetsplatser mer personliga.
Egna dekorationer, konstverk och andra personliga föremål används för att skapa en känsla av tillhörighet i kontor som annars kan upplevas som standardiserade.
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