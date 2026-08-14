Gen Z tar med sig papper och penna tillbaka till kontoret

Företag investerar miljardbelopp i artificiell intelligens för att automatisera arbetsuppgifter.

Men det är en oväntad och i viss mån motsatt trend som växer bland den yngsta generationen på arbetsmarknaden.

Gen Z vänder sig allt mer till analoga verktyg som anteckningsböcker, färgglada skrivunderlägg och Post-it-lappar.

Lättare att koncentrera sig

Utvecklingen ses som en reaktion på en allt mer digital arbetsmiljö, där meddelanden i Slack, mejl och Teams ständigt konkurrerar om uppmärksamheten, skriver Business Insider.

För vissa yngre medarbetare har handskrivna anteckningar blivit ett sätt att koncentrera sig och komma ihåg information bättre.

En undersökning från kontorsleverantören Quill visar att 94 procent av Gen Z- och millenniearbetare tycker att det känns mer tillfredsställande att fysiskt stryka en uppgift från en papperslista än att markera den som klar digitalt.

Drygt hälften av Gen Z-arbetarna uppger dessutom att de hellre lämnar en Post-it-lapp till en kollega än skickar ett direktmeddelande.

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