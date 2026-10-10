Svenska börsstyrelser föryngras – men rekryterar ur samma krets

Av de 25 ledamöter som valdes in i OMXS30-bolagens styrelser under 2025 var 28 procent yngre än 50 år. Det är dubbelt så hög andel som snittet i Europa, där 14 procent av de nyvalda var under 50. Det visar chefsrekryteringsbolaget Heidrick & Struggles årliga kartläggning Board Monitor, som omfattar de största börsbolagen i 28 länder.

Snittåldern bland de nya svenska ledamöterna var cirka 55 år. Bara Polen hade yngre nyvalda ledamöter.

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Föryngringen sker dock inom en etablerad krets. 76 procent av de nya svenska ledamöterna hade tidigare suttit i en börsstyrelse. Det är högst i Norden och näst högst i Europa efter Nederländerna.

”Det är en styrka att som i Sverige ha en etablerad, bred grupp personer med beprövad erfarenhet, men det kan också innebära att man lättare återvänder till samma krets”, säger Patrik Hammar, Sverigechef på Heidrick & Struggles, till Realtid.

Före detta vd:ar dominerar

Realtid har gått igenom underlaget i Heidricks databas. Där framträder en tydlig profil av den typiska nya ledamoten: en svensk man runt 55 år med ett förflutet som vd eller finanschef.

Drygt hälften, 52 procent, av de nyvalda har varit vd. Det är näst högst i Norden efter Finland. 28 procent har varit finanschef, vilket är högst i Norden och näst högst bland samtliga länder i undersökningen, efter Irland.

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Trots den relativt låga åldern var bara 44 procent fortfarande yrkesaktiva när de valdes in, ungefär som snittet i Europa. Enligt Patrik Hammar är det en motsättning som skulle behöva studeras närmare.

”En möjlig förklaring är att personer med lång chefs- och näringslivserfarenhet lämnar sina operativa roller relativt tidigt, eller under tillfälliga perioder, och ägnar sig fullt ut åt styrelseuppdrag”, säger han.

68 procent av de nyvalda var svenskar, den högsta andelen i Norden. I Finland var nästan hälften av de nya ledamöterna utländska. Bilden av en inåtvänd rekrytering är ändå inte helt rättvisande: 68 procent av de svenska nykomlingarna hade internationell erfarenhet. Bara Nederländerna och Norge låg högre.