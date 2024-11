Hon är Stockholms främsta entreprenör

Stina Ehrensvärd, medgrundare till framgångsrika it-säkerhetsbolaget Yubico, utsågs på fredagskvällen till Stockholms främsta entreprenör i regionfinalen av EY Entrepreneur Of The Year 2024.

Yubico har sedan starten 2007 vuxit till en global marknadsledare – med ett börsvärde på cirka 20 miljarder kronor. Bolaget samarbetar med ledande företag och myndigheter världen över.

Missa inte: ”Ständigt bättre” – Västeråsprofil tog hem EY:s regionfinal. Realtid

”Med en stark vision om en bättre, mer demokratisk värld och en unik förmåga att förena användarvänlighet med djupa tekniska lösningar har denna entreprenör förändrat en global industri”, står det i juryns motivering.

Då hålls nationella finalen

Utöver huvudpriset delades flera andra utmärkelser ut.

Hudvårdsbolaget Glowids grundare Cecilia Ortmark Söder tilldelades priset Entrepreneurial Winning Women.

Läs mer: Icebug-duon prisas för sin vision: ”Vill förändra världen”. Realtid

ANNONS

Jens Hagman från Elcykelpunkten prisades som Young Entrepreneur Of The Year, och Daniel Antell, medgrundare av dataspelsbolaget Geoguessr, mottog priset Best International Growth.

Alla vinnare från region Stockholm går nu vidare till den nationella finalen, som hålls i Stockholms stadshus den 19 mars 2025.

Regionfinalerna i årets upplaga

Missa inte: Norra Sveriges främsta entreprenör prisad för sin snällhet. Realtid