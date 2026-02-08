Kommentar: I en artikel beskrivs hur personlighet äter ålder till frukost. Det är en hoppfull berättelse. Men enligt OECD spelar ålder fortfarande en avgörande roll i många rekryteringar.
OECD: Ålder väger tyngre än driv i rekryteringar
I artikeln möter vi marknadschefen, Karin Högman. Hon beskriver hur hon som 50‑plus slog ut yngre konkurrenter och fick jobbet tack vare sin personlighet och sitt driv.
Hennes chef beskriver ålder som ”en icke‑fråga” och lyfter energi som viktigare än födelseår.
Men berättelsen i Kollega är ett undantag och speglar inte den bild forskningen ger.
OECD: Ålder är en av de starkaste urvalsfaktorerna
OECD:s omfattande analyser av arbetsmarknader i medlemsländerna visar istället att ålder fortfarande är en av de mest avgörande faktorerna i rekrytering.
Äldre arbetssökande får färre intervjuer, sorteras bort tidigare och bedöms hårdare än yngre kandidater, även när kompetens, motivation och personlighet är identiska.
OECD beskriver ålderism som en strukturell barriär, inte en fråga om individens energi eller driv. Enskilda framgångsberättelser speglar inte det generella mönstret.
Föreställningar styr mer än fakta
OECD visar också att arbetsgivare ofta överskattar risker hos äldre, som lägre flexibilitet eller sämre digital kompetens. Detta trots att forskningen visar något helt annat.
Resultatet blir att äldre kandidater inte ens får chansen att visa sin personlighet.
Personlighet hjälper men neutraliserar inte ålderism
Det betyder inte att driv och energi saknar betydelse.
Många arbetsgivare använder i dag personlighetstester, motivationsbedömningar och olika former av bedömningar av hur väl en kandidat anses passa in i gruppen.
Tanken är att sådana metoder ska göra urvalet mer objektivt och kunna motverka ålderism.
Men eftersom äldre arbetssökande ofta sorteras bort redan i de första stegen, alltså långt innan testerna ens kommer in i bilden gör de ingen skillnad.
I vissa fall förstärker de till och med bias, eftersom rekryterare tolkar resultat genom sina förväntningar.
En solskenshistoria ändrar inte mönstret
Artikel visar att ålder inte alltid är ett hinder. OECD visar att ålder ofta är det.
Enskilda berättelser kan vara hoppfulla, men OECD:s data visar att de är undantag. För de flesta äldre arbetssökande är ålder fortfarande ett stort hinder i rekryteringsprocessen.
