Svenska arbetstagare har en sval inställning till artificiell intelligens på jobbet. Bara sex procent tror att AI kommer förbättra deras arbete, och få är oroliga för att ersättas.
Ny rapport: Svenskar minst positiva till AI på jobbet
Inom några år ska Sverige vara ett av världens tio ledande AI-länder. Samtidigt är svenskarna minst oroliga i världen för att AI ska ersätta deras jobb. Bara fyra procent uttrycker sådan rädsla.
Resultaten kommer från ADP Research Institute, en del av ADP, ett globalt företag inom HR- och lönehantering.
Studien bygger på svar från 38 000 arbetstagare i 34 länder och visar hur medarbetare ser på AI på jobbet, vilka möjligheter de tror på och vilka farhågor de har.
Trygga men passiva
”Svenskarna framstår som trygga men också passiva. De ser inte AI som ett hot men inte heller som en möjlighet. Det är förvånande”, säger Ingela Persson, Senior Manager for Service & Implementation på ADP Sverige till Realtid.
Hon tror att förklaringen kan ligga i en stabil arbetsmarknad och en hög digital mognad:
”Vi är vana vid teknik och även äldre generationer klarar digitala verktyg bra. Kanske gör det oss mer pragmatiska. Vi varken hypas eller oroas”, fortsätter hon.
Riskerar att bromsa utvecklingen
Att svenskarna inte är rädda kan vara en fördel. Studien visar att oro för att ersättas av AI hänger ihop med högre stressnivåer. Men likgiltigheten kan också bli ett hinder.
”Jag tror att vi riskerar att hamna efter om vi är för avvaktande. Sverige brukar ligga i framkant, men om vi inte tar vara på möjligheterna som AI ger kan andra springa om oss”, säger Persson.
HR får en nyckelroll
Persson menar att HR‑avdelningar har ett särskilt ansvar när AI ska införas.
”Det handlar om utbildning, transparens och tydliga riktlinjer. Det har varit mycket prat och lite verkstad. AI ska inte ersätta människor, det ska frigöra tid från repetitiva uppgifter så att vi kan ägna oss åt det vi är experter på.”
Hon varnar också för ett vanligt misstag: många företag börjar med tekniken istället för att definiera vilka arbetsmoment som behöver effektiviseras. Utan tydliga behov och kontinuerlig utbildning riskerar AI-lösningarna att bli ineffektiva eller skapa förvirring.
Branschskillnader
Precis som globalt är svenska kunskapsintensiva branscher mest positiva till AI. Teknik-, finans- och informationssektorn ligger i topp, medan industri, logistik och hantverk är mer tveksamma.
”Det är svårare att föreställa sig hur AI ska hjälpa i praktiska yrken. Automatisering är inte lika självklar där”, säger Persson.
Optimismen finns i tillväxtländer
I länder som Indien och Egypten är inställningen betydligt mer positiv. Där tror över en tredjedel att AI kommer förbättra deras arbete.
”Det hänger ofta ihop med ekonomisk tillväxt och framtidstro. Där finns en starkare förhoppning om att ny teknik ska skapa möjligheter”, säger Persson.