Ny rapport: Svenskar minst positiva till AI på jobbet

Inom några år ska Sverige vara ett av världens tio ledande AI-länder. Samtidigt är svenskarna minst oroliga i världen för att AI ska ersätta deras jobb. Bara fyra procent uttrycker sådan rädsla.

Resultaten kommer från ADP Research Institute, en del av ADP, ett globalt företag inom HR- och lönehantering.

Studien bygger på svar från 38 000 arbetstagare i 34 länder och visar hur medarbetare ser på AI på jobbet, vilka möjligheter de tror på och vilka farhågor de har.

Trygga men passiva

”Svenskarna framstår som trygga men också passiva. De ser inte AI som ett hot men inte heller som en möjlighet. Det är förvånande”, säger Ingela Persson, Senior Manager for Service & Implementation på ADP Sverige till Realtid.

Hon tror att förklaringen kan ligga i en stabil arbetsmarknad och en hög digital mognad:

”Vi är vana vid teknik och även äldre generationer klarar digitala verktyg bra. Kanske gör det oss mer pragmatiska. Vi varken hypas eller oroas”, fortsätter hon.

