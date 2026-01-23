Michelle Obama: Folk har missförstått mitt motto

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Nästan tio år har gått sedan Michelle Obama lanserade sitt numera välkända motto om att bemöta angrepp med värdighet: ”When they go low, we go high”.

Uttrycket har blivit omdiskuterat, och nu väljer hon att förtydliga vad uttrycket egentligen innebär.

I en ny intervju menar Obama att det snarare handlar om att utöva självkontroll och ledarskap, snarare än att ignorera ilska eller smärta, skriver Fortune.

Har missförståtts

Uttrycket fick sitt genomslag under Demokraternas konvent 2016, i en period präglad av hårda personangrepp och politisk polarisering.

För familjen Obama blev mottot ett verktyg för att hantera offentlig granskning under Barack Obamas presidentkampanj och tid i Vita huset.

I dag menar Michelle Obama att budskapet ofta missförstås.

Enligt henne handlar det inte om att undertrycka känslor, utan om att vara medveten om konsekvenserna av sitt agerande.