Förnybart tar ledningen i EU: "Elpriserna är för låga"

Michelle Obama: Folk har missförstått mitt motto

obama
Michelle Obama var USA:s "first lady" under maken Baracks åtta år som president. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

Hon har både hyllats och kritiserats för några kända ord på scenen. Nu berättar Michelle Obama om sitt kända motto.

Nästan tio år har gått sedan Michelle Obama lanserade sitt numera välkända motto om att bemöta angrepp med värdighet: ”When they go low, we go high”.

Uttrycket har blivit omdiskuterat, och nu väljer hon att förtydliga vad uttrycket egentligen innebär.

I en ny intervju menar Obama att det snarare handlar om att utöva självkontroll och ledarskap, snarare än att ignorera ilska eller smärta, skriver Fortune.

Har missförståtts

Uttrycket fick sitt genomslag under Demokraternas konvent 2016, i en period präglad av hårda personangrepp och politisk polarisering.

För familjen Obama blev mottot ett verktyg för att hantera offentlig granskning under Barack Obamas presidentkampanj och tid i Vita huset.

I dag menar Michelle Obama att budskapet ofta missförstås.

Enligt henne handlar det inte om att undertrycka känslor, utan om att vara medveten om konsekvenserna av sitt agerande.

”Borde kommunicera vad du känner”

Personer i ledande positioner har makt att påverka opinion, stämningar och beslut, och den makten kräver eftertanke.

Att reagera impulsivt kan skapa uppmärksamhet på kort sikt, men riskerar att orsaka långsiktig skada – både för individen och för omgivningen.

”Du kommer att upptäcka att hälften av allt du slängde ut i ilska inte ens är sant, och det är inte hur du egentligen känner. Istället borde du gå ut och kommunicera vad du verkligen känner, riktigt tydligt. För mig är det vad det innebär att go high”, säger hon i podcasten Call Her Daddy.

Kan enklare uttrycka sina åsikter

Förtydligandet kommer i en tid då politiska och kulturella debatter ofta drivs av snabba reaktioner och starka känsloutspel.

Sociala medier och direkta kommunikationskanaler har gjort det enklare för makthavare att uttrycka frustration eller triumf offentligt, vilket enligt Obama ställer högre krav på disciplin och självreglering.

Hon betonar att känslor hör hemma i ledarskap, men att de bör bearbetas innan de kommuniceras offentligt.

Har skrivit bok

Temat återkommer i Michelle Obamas nya bok, som kretsar kring identitet, självbild och medvetna val i det offentliga rummet.

Perspektivet ligger nära teorier om emotionell intelligens, där självinsikt och känsloreglering ses som avgörande för att skapa förtroende och fatta hållbara beslut under press, skriver Fortune.

Barack ObamaLedarskapUSA
