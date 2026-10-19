Hur mår egentligen Kinas ekonomi? Inte lika bra som siffrorna visar. Det är åtminstone slutsatsen från internationella bedömare.
Exporten får Kinas ekonomi att växa – men bakom siffrorna döljer sig något annat
Kinas ekonomi växer, visar siffrorna, och det är exporten som är dragloket.
Men bakom tillväxtsiffrorna finns en svag inhemsk ekonomi präglad av alltifrån försiktiga konsumenter och fallande investeringar till en utdragen fastighetskris.
Bruttonationalprodukten ökade med 4,5 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol, enligt officiell statistik.
Ser ut att slå nytt rekord
Det var en ökning från 4,3 procent under årets andra kvartal och i linje med regeringens tillväxtmål på 4,5–5 procent för helåret.
Exporten har varit en viktig drivkraft. I september steg den med 36 procent, vilket gör att Kina ser ut att överträffa fjolårets rekordstora handelsöverskott på 1 200 miljarder dollar, skriver Wall Street Journal.
Samtidigt går utvecklingen trögare på hemmaplan. Investeringarna i fasta tillgångar, där bland annat bostäder, fabriker och vägar ingår, minskade med 7,2 procent under årets första nio månader jämfört med samma period 2025.
Investeringarna i fastighetssektorn föll med hela 21 procent.
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Svag konsumtion på hemmaplan
Även hushållens konsumtion är svag. Detaljhandeln växte med 1,1 procent i september, en viss uppgång från augusti men betydligt lägre än ökningen på 3 procent ett år tidigare.
Den ekonomiska osäkerheten märks bland både företagare och löntagare. I Peking berättar klädförsäljare om sjunkande försäljning och krympande marginaler.
En handlare uppger att hon inte gick med vinst förra året och att försäljningen har försämrats ytterligare i år. Andra försäljare har slutat köpa in nya varor eftersom de inte lyckats sälja det befintliga lagret.
Samtidigt har arbetsmarknaden blivit mer osäker, vilket New York Times har skrivit om.
Även om den officiella arbetslösheten i städerna ligger runt 5 procent pekar bedömare på att fler försörjer sig genom tillfälliga arbeten och plattformsbaserade tjänster.
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Behöver förlita sig på utlandet
Den svaga efterfrågan innebär att Kina i högre grad behöver förlita sig på utländska marknader för att upprätthålla tillväxten. Det bidrar samtidigt till ökade handelspolitiska spänningar med andra länder.
Regeringen har försökt stimulera konsumtionen genom bland annat bidrag till hushåll som byter ut äldre vitvaror och andra produkter.
Åtgärderna bidrog till att stärka detaljhandeln i fjol, men har fått mindre effekt i år när många hushåll redan genomfört större inköp.
Ekonomer har därför efterlyst mer genomgripande reformer för att stärka hushållens konsumtion och minska beroendet av exporten.
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