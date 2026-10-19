Exporten får Kinas ekonomi att växa – men bakom siffrorna döljer sig något annat

Kinas ekonomi växer, visar siffrorna, och det är exporten som är dragloket.

Men bakom tillväxtsiffrorna finns en svag inhemsk ekonomi präglad av alltifrån försiktiga konsumenter och fallande investeringar till en utdragen fastighetskris.

Bruttonationalprodukten ökade med 4,5 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol, enligt officiell statistik.

Ser ut att slå nytt rekord

Det var en ökning från 4,3 procent under årets andra kvartal och i linje med regeringens tillväxtmål på 4,5–5 procent för helåret.

Exporten har varit en viktig drivkraft. I september steg den med 36 procent, vilket gör att Kina ser ut att överträffa fjolårets rekordstora handelsöverskott på 1 200 miljarder dollar, skriver Wall Street Journal.

Samtidigt går utvecklingen trögare på hemmaplan. Investeringarna i fasta tillgångar, där bland annat bostäder, fabriker och vägar ingår, minskade med 7,2 procent under årets första nio månader jämfört med samma period 2025.

Investeringarna i fastighetssektorn föll med hela 21 procent.

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