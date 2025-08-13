McKinseys intäkter sjunker kraftigt

McKinsey är ett av världens största konsultföretag, och dit vänder sig många företag som behöver råd och expertis.

Men nu är det tuffa tider för företaget.

I Norge sjönk intäkterna drastiskt under 2024, en trend som även syns i andra delar av världen, skriver Dagens Næringsliv.

Sjönk kraftigt i Norden

När McKinsey Norge tittade på intäkterna kunde de se att man fick in 715 miljoner norska kronor, en klar minskning från 971 miljoner året innan.

Det är intäkterna från marknader i hemland och övriga Norden som har haft en störst nedgång – hela 45 procent.

McKinseys globala vd Bob Sternfels har behövt minska arbetsstyrkan rejält. (Foto: Kevin Wolf/AP/TT).

Parallellt ökade företagets lönekostnader från 410 till 439,4 miljoner kronor, men man har också kraftigt minskade driftskostnader, något som inte förklaras i årsredovisningen, enligt norska DN.

