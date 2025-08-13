Drygt 250 miljoner. Så mycket mindre var omsättningen för McKinsey Norge under 2024 efter ett rejält tapp hos nordiska kunder.
McKinseys intäkter sjunker kraftigt
Fondjättens Sverige-flytt skjuts upp: "Föredrar Norge"
Storebrand var missnöjt med norska skatter och bestämde sig för att flytta sina fonder till Sverige. Men nu kan planerna avbrytas. I januari gick norska Storebrand ut med planerna att flytta alla sina fonder från Norge till Sverige. Beslutet motiverades av ogynnsamma skatteregler i Norge, där fonder beskattas, till skillnad från i övriga Europa. Men …
McKinsey är ett av världens största konsultföretag, och dit vänder sig många företag som behöver råd och expertis.
Men nu är det tuffa tider för företaget.
I Norge sjönk intäkterna drastiskt under 2024, en trend som även syns i andra delar av världen, skriver Dagens Næringsliv.
Missa inte: Konsultjätten omkörd av konkurrenter och AI. Realtid
Sjönk kraftigt i Norden
När McKinsey Norge tittade på intäkterna kunde de se att man fick in 715 miljoner norska kronor, en klar minskning från 971 miljoner året innan.
Det är intäkterna från marknader i hemland och övriga Norden som har haft en störst nedgång – hela 45 procent.
Parallellt ökade företagets lönekostnader från 410 till 439,4 miljoner kronor, men man har också kraftigt minskade driftskostnader, något som inte förklaras i årsredovisningen, enligt norska DN.
Missa inte: Så förvärrade skandalomsusade konsultjätten opioidkrisen. Dagens PS
Sagt upp mycket personal globalt
Till slut landar McKinsey i en vinst före skatt på 49,6 miljoner kronor, ned från 58,5 miljoner 2023.
Den kraftiga nedgången i intäkter och ökade kostnader sammanfaller med omfattande personalnedskärningar globalt.
McKinsey har under det senaste ett och ett halvt året minskat sin arbetsstyrka med över tio procent, vilket motsvarar cirka 5 000 personer, skriver Financial Times.
Missa inte: Så lyckas du med AI – råden från proffset. News55
Kämpar i motvind
I Norge har detta bland annat inneburit att 1 400 backoffice-anställda och 400 specialister inom data- och mjukvaruutveckling lämnat företaget.
En ljuspunkt för norska McKinsey är tillväxten på marknader utanför Europa, där intäkterna ökade från 44 miljoner kronor till 194 miljoner kronor, en ökning med över 340 procent.
Men den övergripande trenden är ändå att McKinsey just nu kämpar med konsultbranschens omvälvningar, där bland annat AI tros få en stor roll i framtiden.
Missa inte: AI kan göra konsulten överflödig: ”Existentiellt”. Realtid
