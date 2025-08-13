Realtid
Realtid.se
Börs & finans

McKinseys intäkter sjunker kraftigt

mckinsey
Det var ingen feststämning när McKinseys Norge-chef Frithjof Lund gick igenom årsredovisningen. (Foto: Amanda Pedersen Giske/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Drygt 250 miljoner. Så mycket mindre var omsättningen för McKinsey Norge under 2024 efter ett rejält tapp hos nordiska kunder.

McKinsey är ett av världens största konsultföretag, och dit vänder sig många företag som behöver råd och expertis.

Men nu är det tuffa tider för företaget.

I Norge sjönk intäkterna drastiskt under 2024, en trend som även syns i andra delar av världen, skriver Dagens Næringsliv.

Sjönk kraftigt i Norden

När McKinsey Norge tittade på intäkterna kunde de se att man fick in 715 miljoner norska kronor, en klar minskning från 971 miljoner året innan.

Det är intäkterna från marknader i hemland och övriga Norden som har haft en störst nedgång – hela 45 procent.

McKinseys globala vd Bob Sternfels har behövt minska arbetsstyrkan rejält. (Foto: Kevin Wolf/AP/TT).
Parallellt ökade företagets lönekostnader från 410 till 439,4 miljoner kronor, men man har också kraftigt minskade driftskostnader, något som inte förklaras i årsredovisningen, enligt norska DN.

Sagt upp mycket personal globalt

Till slut landar McKinsey i en vinst före skatt på 49,6 miljoner kronor, ned från 58,5 miljoner 2023.

Den kraftiga nedgången i intäkter och ökade kostnader sammanfaller med omfattande personalnedskärningar globalt.

McKinsey har under det senaste ett och ett halvt året minskat sin arbetsstyrka med över tio procent, vilket motsvarar cirka 5 000 personer, skriver Financial Times.

Kämpar i motvind

I Norge har detta bland annat inneburit att 1 400 backoffice-anställda och 400 specialister inom data- och mjukvaruutveckling lämnat företaget.

En ljuspunkt för norska McKinsey är tillväxten på marknader utanför Europa, där intäkterna ökade från 44 miljoner kronor till 194 miljoner kronor, en ökning med över 340 procent.

Men den övergripande trenden är ändå att McKinsey just nu kämpar med konsultbranschens omvälvningar, där bland annat AI tros få en stor roll i framtiden.

