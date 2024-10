EY:s entreprenörsfest drar igång: "Kan gå långt"

Sedan 1990-talet har rådgivnings- och revisionsjätten EY korat Sveriges främsta entreprenörer. Nästa vecka drar deras motsvarighet till Melodifestivalen äntligen igång igen.

Under sex entreprenörsgalor som anordnas runt om i Sverige ska sammanlagt 20 vinnare gå vidare till finalen som avgörs den 19 mars i Stockholms stadshus.

Totalt tävlar 60 företag från olika branscher om titeln Sveriges främsta entreprenör. Entreprenörerna bedöms av oberoende jurygrupper utifrån kriterierna inflytande, entreprenörsanda, syfte och tillväxt.

Läs mer: Han är Västsveriges bästa entreprenör 2023. Realtid

Internationell final i Monaco

Priserna inkluderar huvudpriset EY Entrepreneur of the Year och tre kategoripriser: Entrepreneurial Winning Women, Young Entrepreneurship of the Year och Best International Growth.

”Just nu är marknaden tuff, men vi kan konstatera att företagare som anpassar sina verksamheter för att möta utmaningar i omvärlden kan nå långt”, säger Carlos Esterling, nationellt ansvarig för EY Entrepreneur of the Year i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vinnaren av huvudpriset kommer att representera Sverige i den internationella finalen i Monaco.

ANNONS

Förra årets svenska vinnare var Christian Von Koenigsegg från Koenigsegg Automotive.

Läs mer: Prisregn på entreprenörsgala i Västerås. Realtid

Regionfinalerna i årets upplaga

Läs mer: It-bolag från Åre satsar globalt. Realtid