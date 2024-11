Icebug-duon prisas för sin vision: "Vill förändra världen"

Skotillverkaren Icebugs grundare, David Ekelund och Tom Nilsson, har utsett till Västsveriges främsta entreprenörer. På fredagskvällen mottog duon huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year 2024.

Icebug utvecklar hållbara och innovativa skor för alla typer av terräng, med fokus på att minska klimatpåverkan och förbättra arbetsmiljön.

”Vi ska agera utifrån vår moral även när vi är på jobbet”, säger Icebugs COO Tom Nilsson, som även delar vd-posten med Ekelund, till Realtid.

Lyrisk jury

Detta återspeglas även i bolagets ägardirektiv: ”Do the right thing – even when it hurts Icebug.”

Juryn hyllar Ekelunds och Nilssons ”inspirerande och tydliga vision”.

”De vill förändra, påverka planeten, göra det rätta och följa sina hjärtan – de lyckas galant!”, skriver man i sin motivering.