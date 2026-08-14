Två års karantän för nyexaminerade på hedgefond

Paus innan nästa hedgefond

Karantän (ofta kallat ”garden leave” på engelska) betyder att en anställd som slutar sin tjänst inte får börja jobba hos en konkurrent, eller starta konkurrerande verksamhet, förrän en viss tid har gått.

Så en analytiker som säger upp sig från Citadel kan tvingas sitta hemma i upp till två år innan det går att ta ett nytt jobb hos en konkurrerande hedgefond. Ofta, men inte alltid, får den anställda viss ersättning under karantänperioden, vilket delvis är tänkt att kompensera för att man hindras från att arbeta inom sitt område.

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Vad gäller i Sverige?

Skulle det gå att göra likadant i Sverige? Enligt svensk avtalsrätt (38 § avtalslagen) måste en konkurrensklausul vara ”skälig” för att gälla, en bedömning domstolen gör utifrån bindningstid, geografisk räckvidd och ekonomisk kompensation.

Vägledande är avtalet mellan Svenskt Näringsliv och tjänstemannaorganisationen PTK från 2015, som satt ett tak på normalt högst 9 månaders bindningstid. Som längst 18 månader, om det finns särskilda skäl. Arbetsdomstolen har historiskt varit restriktiv i sin tolkning.

För lång tid här

En tvåårig klausul av Citadels typ, riktad mot en 25-årig analytiker utan särskild ledningsposition, hade med stor sannolikhet ansetts oskälig i Sverige.

Både på grund av längden och på grund av att klausulen enligt 2015 års avtal kräver ekonomisk kompensation till den anställda under bindningstiden, ofta motsvarande mellanskillnaden mot en ny, lika välbetald tjänst.

Undantag för de högsta hönsen

Undantaget är vd:ar och personer i verklig företagsledande ställning, som faller helt utanför 2015 års avtal och därför kan bindas av betydligt tuffare villkor.

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I praktiken är svenska fond- och kapitalförvaltningsbolag försiktigare än sina amerikanska motsvarigheter, enligt jurister som Unionen konsulterar dagligen. Få bolag vågar testa gränser i närheten av Citadels två år, eftersom risken att klausulen ogiltigförklaras i sin helhet, snarare än bara jämkas ner, avskräcker de flesta arbetsgivare.