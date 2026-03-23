Allt fler lämnar sina trygga karriärer och testar sina vingar som egenföretagare. Shahezad Contractor är en av dem och driver nu en egen restaurangkedja.
Från kontorsstol till halalkött – nu omsätter han 37 miljoner
Shahezad Contractor var en amerikansk IT-specialist som vid 44 års ålder lämnade entreprenören sin karriär inom teknikbranschen.
Istället valde han att satsa på ett eget koncept med fokus på halalburgare – ett beslut som redan har visat sig vara ekonomiskt framgångsrikt.
Han har på kort tid byggt upp en snabbväxande restaurangkedja inom halalsegmentet i USA.
Upplevde att det fanns en brist
Företaget, som grundades 2024 i Philadelphia, har vuxit till åtta restauranger i nordöstra USA, med etableringar i Pennsylvania, New Jersey och Delaware.
Under 2025 omsatte verksamheten över 4 miljoner dollar, enligt uppgifter som granskats av affärsmedier.
Bakgrunden till satsningen var en upplevd brist på halalalternativ inom den amerikanska snabbmatsmarknaden.
Fick snabbt respons
Trots en växande efterfrågan har utbudet länge varit begränsat, särskilt inom mer mainstreaminriktad snabbmat. Contractor identifierade därför en möjlighet att kombinera klassiska amerikanska rätter med halalcertifierade råvaror.
Idén tog fart efter ett lokalt matevenemang 2023 där han testade att sälja smashburgare. Intresset överträffade förväntningarna och blev startskottet för en större satsning.
”Det var då jag insåg att det fanns massor av potential”, säger han till CNBC.
Kort därefter öppnade den första restaurangen i samarbete med en etablerad aktör i branschen.
Följer en trend
Framgångsreceptet bygger enligt bolaget på tre faktorer: råvaror av hög kvalitet, enkla menyer och starkt kundfokus.
Samtidigt hålls menyn relativt avskalad, med smashburgare som tydlig huvudprodukt.
Contractor är inte ensam om att välja bort en karriär på kontor mot att bli egenföretagare eller prova lyckan i en helt annan bransch, vilket Realtid har skrivit om förut.
Vill expandera verksamheten
Beslutet att lämna en trygg karriär inom exempelvis kan dock kännas riskfyllt, särskilt med familjeansvar.
Men för många framstår chansen att bygga något eget med potential för långsiktig ekonomisk trygghet som ett attraktivt alternativ.
För Contractor är ambitionerna höga framöver. Målet är att expandera till ett femtiotal restauranger inom de närmaste åren samt att etablera verksamheten internationellt, med Kanada som en av de första marknaderna.
