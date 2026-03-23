Från kontorsstol till halalkött – nu omsätter han 37 miljoner

Shahezad Contractor var en amerikansk IT-specialist som vid 44 års ålder lämnade entreprenören sin karriär inom teknikbranschen.

Istället valde han att satsa på ett eget koncept med fokus på halalburgare – ett beslut som redan har visat sig vara ekonomiskt framgångsrikt.

Han har på kort tid byggt upp en snabbväxande restaurangkedja inom halalsegmentet i USA.

Upplevde att det fanns en brist

Företaget, som grundades 2024 i Philadelphia, har vuxit till åtta restauranger i nordöstra USA, med etableringar i Pennsylvania, New Jersey och Delaware.

Under 2025 omsatte verksamheten över 4 miljoner dollar, enligt uppgifter som granskats av affärsmedier.

Bakgrunden till satsningen var en upplevd brist på halalalternativ inom den amerikanska snabbmatsmarknaden.