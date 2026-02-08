Drivna arbetssökande får kalla handen – på grund av hög ålder

I artikeln möter vi marknadschefen, Karin Högman. Hon beskriver hur hon som 50‑plus slog ut yngre konkurrenter och fick jobbet tack vare sin personlighet och sitt driv.

Hennes chef beskriver ålder som ”en icke‑fråga” och lyfter energi som viktigare än födelseår.

Men berättelsen i Kollega är ett undantag och speglar inte den bild forskningen ger.

OECD: Ålder är en av de starkaste urvalsfaktorerna

OECD:s omfattande analyser av arbetsmarknader i medlemsländerna visar istället att ålder fortfarande är en av de mest avgörande faktorerna i rekrytering.

Äldre arbetssökande får färre intervjuer, sorteras bort tidigare och bedöms hårdare än yngre kandidater, även när kompetens, motivation och personlighet är identiska.

OECD beskriver ålderism som en strukturell barriär, inte en fråga om individens energi eller driv. Enskilda framgångsberättelser speglar inte det generella mönstret.

