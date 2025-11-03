Att ha gott om erfarenhet brukar normalt räknas som ett plus i jobbsökandet. Men på USA:s tuffa arbetsmarknad kan det ligga en i fatet.
De faller offer för arbetsmarknadens paradox
Mest läst i kategorin
Generation Z flyr universiteten
Högre utbildning i USA blir bara dyrare samtidigt som jobb försvinner på grund av AI. Unga väljer därför andra vägar framåt. Förtroendet för det amerikanska högskolesystemet rasar i en oroväckande takt. Sju av tio amerikaner anser att högre utbildning är på väg åt fel håll, en markant ökning från 56 procent år 2020, enligt ny …
Toppchefer talar ut om tuffa baksidan: "Kunde inte ana"
De tjänar mest och får flest rubriker, men de är också mycket ensamma. Det erkänner en rad framgångsrika vd:ar. Att leda några av världens mest inflytelserika företag innebär makt, inflytande och ekonomisk framgång. Men det har också sina baksidor, där en en växande känsla av ensamhet pekas ut som särskilt ansträngande. Allt fler företagsledare vittnar …
Kontorsjobb försvinner – är det AI:s fel?
Kontorsarbeten minskar kraftigt i USA. Många frågar sig nu om minskningen går att härleda till AI-utvecklingen eller inte. Amerikanska kontorsarbetare upplever en dramatisk förändring på arbetsmarknaden. Stora företag som Amazon, UPS och Target har under det senaste året aviserat massiva nedskärningar av just tjänstemannajobb, vilket har skapat oro för vad som väntar för välutbildade arbetstagare. …
USA:s arbetsmarknad fryser – vill växa utan att anställa
Allt fler stora amerikanska företag gör beräkningen att de kan växa och öka intäkterna utan att anställa fler medarbetare. Istället satsar de på att AI ska automatisera arbetsuppgifter och öka produktiviteten. Walmart, USA:s största privata arbetsgivare, planerar att hålla sitt antal anställda relativt konstant under de kommande tre åren, trots att företaget förväntar sig ökande …
"Ghosting" på arbetsmarknaden – ett växande problem
Att bli ”ghostad” av arbetsgivare efter jobbintervjuer har blivit en alltmer utbredd företeelse som skapar frustration, misstro och skadad självkänsla bland arbetssökande. Problemet förvärras i takt med att arbetsmarknaden stramar åt och AI-teknologi förändrar rekryteringsprocessen. Enligt en färsk undersökning från karriärplattformen Global Work AI upplever hela 72 procent av de arbetssökande att de blivit ”ghostade …
USA:s arbetsmarknad genomgår just nu en omvälvning som slår hårt mot en viss typ av profil.
Företag som tidigare talade om att ”banta organisationen” går nu längre och skär bort hela led av mellanchefer och erfarna specialister.
Resultatet är att många med lång yrkeserfarenhet hamnar i ett slags yrkesmässigt ingenmansland – för erfarna och dyra för enklare tjänster, men inte tillräckligt seniora för toppositioner, skriver Wall Street Journal.
Vissa roller blir lidande
Teknikjättar och storbolag som Amazon, Target, UPS och Booz Allen Hamilton har under hösten meddelat omfattande neddragningar bland sina kontorsanställda.
För Amazons del rör det sig om uppemot 30 000 tjänster, en tydlig signal om att även vita kragar inte längre är fredade.
I interna meddelanden talas det om att ”ta bort lager” och ”öka produktiviteten”, vilket i praktiken innebär att roller i mellanskiktet rationaliseras bort.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Väljs bort på förhand
På en tuff arbetsmarknad har det blivit arbetsgivarna som kan styra och ställa medan arbetssökare får acceptera det som finns i allt större utsträckning, rapporterar The Guardian.
Arbetsgivarna söker nu kandidater som anses ha ”precis rätt” mängd erfarenhet – tillräckligt för att klara uppgiften, men inte så mycket att de upplevs som kostsamma eller svårplacerade.
Det gör att många som arbetat 20–25 år får avslag redan innan de kallas till intervju.
Enligt rekryterare handlar det inte nödvändigtvis om brist på kompetens utan om ett skifte i hur företag värderar erfarenhet.
Kan få effekt på sikt
Många arbetsgivare oroar sig för att äldre kandidater ska kräva högre lön eller snabbt lämna för mer kvalificerade roller. Andra drar slutsatsen att lång erfarenhet riskerar att skapa konflikter i yngre team.
Samtidigt visar en ny studie från Georgetown University att denna utveckling kan få långsiktiga konsekvenser.
Börjar anpassa sina cv:n
Enligt prognosen kommer USA att sakna närmare tre miljoner chefer år 2032 – ett resultat av dagens kraftiga urholkning av mellanchefsleden.
För att undvika att fastna i stämpeln som ”överkvalificerad” har arbetssökande i många fall valt att anpassa sina cv:n.
Det kan vara att lyfta fram de senaste erfarenheterna och fokusera på konkreta resultat snarare än långa meritlistor samt att tona ner antalet yrkesår.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.