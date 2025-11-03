De faller offer för arbetsmarknadens paradox

USA:s arbetsmarknad genomgår just nu en omvälvning som slår hårt mot en viss typ av profil.

Företag som tidigare talade om att ”banta organisationen” går nu längre och skär bort hela led av mellanchefer och erfarna specialister.

Resultatet är att många med lång yrkeserfarenhet hamnar i ett slags yrkesmässigt ingenmansland – för erfarna och dyra för enklare tjänster, men inte tillräckligt seniora för toppositioner, skriver Wall Street Journal.

Vissa roller blir lidande

Teknikjättar och storbolag som Amazon, Target, UPS och Booz Allen Hamilton har under hösten meddelat omfattande neddragningar bland sina kontorsanställda.

Amazon är ett av bolagen som har aviserat stora sparpaket när det gäller vissa typer av tjänster. (Foto: Seth Wenig/AP/TT).

För Amazons del rör det sig om uppemot 30 000 tjänster, en tydlig signal om att även vita kragar inte längre är fredade.

I interna meddelanden talas det om att ”ta bort lager” och ”öka produktiviteten”, vilket i praktiken innebär att roller i mellanskiktet rationaliseras bort.