De faller offer för arbetsmarknadens paradox

arbetsmarknaden
Det kan vara frustrerande för den som har ett långt arbetsliv bakom sig och ändå inte får komma på intervju. (Foto: Pexels).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Att ha gott om erfarenhet brukar normalt räknas som ett plus i jobbsökandet. Men på USA:s tuffa arbetsmarknad kan det ligga en i fatet.

USA:s arbetsmarknad genomgår just nu en omvälvning som slår hårt mot en viss typ av profil.

Företag som tidigare talade om att ”banta organisationen” går nu längre och skär bort hela led av mellanchefer och erfarna specialister.

Resultatet är att många med lång yrkeserfarenhet hamnar i ett slags yrkesmässigt ingenmansland – för erfarna och dyra för enklare tjänster, men inte tillräckligt seniora för toppositioner, skriver Wall Street Journal.

Vissa roller blir lidande

Teknikjättar och storbolag som Amazon, Target, UPS och Booz Allen Hamilton har under hösten meddelat omfattande neddragningar bland sina kontorsanställda.

Amazon är ett av bolagen som har aviserat stora sparpaket när det gäller vissa typer av tjänster. (Foto: Seth Wenig/AP/TT).

För Amazons del rör det sig om uppemot 30 000 tjänster, en tydlig signal om att även vita kragar inte längre är fredade.

I interna meddelanden talas det om att ”ta bort lager” och ”öka produktiviteten”, vilket i praktiken innebär att roller i mellanskiktet rationaliseras bort.

Väljs bort på förhand

På en tuff arbetsmarknad har det blivit arbetsgivarna som kan styra och ställa medan arbetssökare får acceptera det som finns i allt större utsträckning, rapporterar The Guardian.

Arbetsgivarna söker nu kandidater som anses ha ”precis rätt” mängd erfarenhet – tillräckligt för att klara uppgiften, men inte så mycket att de upplevs som kostsamma eller svårplacerade.

Det gör att många som arbetat 20–25 år får avslag redan innan de kallas till intervju.

Enligt rekryterare handlar det inte nödvändigtvis om brist på kompetens utan om ett skifte i hur företag värderar erfarenhet.

Kan få effekt på sikt

Många arbetsgivare oroar sig för att äldre kandidater ska kräva högre lön eller snabbt lämna för mer kvalificerade roller. Andra drar slutsatsen att lång erfarenhet riskerar att skapa konflikter i yngre team.

Samtidigt visar en ny studie från Georgetown University att denna utveckling kan få långsiktiga konsekvenser.

Börjar anpassa sina cv:n

Enligt prognosen kommer USA att sakna närmare tre miljoner chefer år 2032 – ett resultat av dagens kraftiga urholkning av mellanchefsleden.

För att undvika att fastna i stämpeln som ”över­kvalificerad” har arbetssökande i många fall valt att anpassa sina cv:n.

Det kan vara att lyfta fram de senaste erfarenheterna och fokusera på konkreta resultat snarare än långa meritlistor samt att tona ner antalet yrkesår.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

