Chefer avslöjar värsta karriärfällorna

Man i mörkblå randig kostym med armarna i kors står framför skylt med texten "Meeting Room 1 Job Interview"
En intervjufråga kan avslöja om kandidaten är rätt. (Foto: Canva)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Tre vd:ar pekar ut misstagen som kan dig drömjobbet – och varför teknisk kompetens inte räcker när teamet ska fungera.

Vårdplattformen Wisps vd Monica Cepak har en testfråga som hon alltid ställer: Beskriv det svåraste problemet du löst på jobbet – och hur du gjorde det.

Börjar kandidaten rabbla ”jag, jag, jag” vet Cepak att personen inte passar.

”Om jag inte hör ’vi’ någonstans är det vanligtvis en varningssignal”, säger hon till CNBC.

Detta väger tyngre än meritlistan

Dryckesbolaget Olipops vd Ben Goodwin bryr sig mindre om kandidatens CV än om hens motivation. Saknas äkta engagemang spelar teknisk skicklighet ingen roll.

”Mellan passion och teknisk kompetens vinner passion alltid”, säger han till CNBC.

Den som brinner för jobbet blir också mer engagerad i företagets uppdrag och villigare att lära sig nytt, resonerar han.

Men drivet får inte slå över i självgodhet. Goodwin varnar för medarbetare vars ego blir större än teamets gemensamma mål.

Empatin som saknas kostar dyrt

Bill Phelps, vd för snabbmatskedjan Dave’s Hot Chicken, ser medarbetare utan empati som organisationens största hot.

De som saknar generositet drar ner stämningen och får andra att följa med på vägen ner, konstaterar han.

”Generositet tar inte pengar ur fickan, utan lägger mer pengar i den”, säger han till CNBC.

Phelps sparkar utan tvekan den som skadar företagskulturen. Stoltheten ligger i att bevara en stark kultur, inte i att avskeda folk, förklarar han.

ArbetsmarknadIntervjuRekrytering
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

