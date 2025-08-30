Realtid
Chefer lämnar konsultjättarna: "Tar för lång tid"

chefer
PwC är ett av företagen som får svårare att behålla högt uppsatta konsulter. (Foto: Andy Wong/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Drömmen om att nå toppen på ett Big Four-företag kan vara förbi. Numera vill allt fler chefer jobba på mer snabbfotade konsultföretag.

Konsult- och revisionsbranschen har sällan haft svårt att attrahera kompetent personal till sina bästa poster.

Men som länge betraktats som karriärens höjdpunkt – att bli partner i en av de stora konsultbolagen – framstår inte längre lika attraktivt.

The Big Four – Deloitte, PwC, EY och KPMG – ser nu en ökande ström av seniora chefer som lämnar för startups och konsultuppstickare, skriver Business Insider.

Missa inte: Partnerdrömmen i Big Four spricker – färre än någonsin når toppen. Realtid

Villkoren har blivit sämre

Det finns flera skäl till detta, enligt efterforskningar som företagen själva gjort.

Efter pandemin har efterfrågan på konsulttjänster minskat. Samtidigt ångade konsultfirmorna på under högkonjunkturen, rekryterade dyrt och byggde stora organisationer.

AI-utvecklingen pekas ut som ett skäl till att chefer hellre jobbar på mindre företag. (Foto: Peter Morgan/AP/TT).
Det har lett till övermättnad i toppen och sämre villkor för befordran och ersättning.

Mindre konkurrenter som Alvarez & Marsal, FTI Consulting, Teneo och Annex Partners har tagit tillfället i akt.

Missa inte: Skandal: Kända konsultbolaget åtalas efter miljardköp. Dagens PS

Vill vara närmare AI-utvecklingen

Med stöd från private equity har de kunnat erbjuda bättre villkor och mer inflytande. Resultatet är att flera namnkunniga chefer har bytt sida.

Bland exemplen finns rekryteringar av globala ledare från EY-Parthenon till FTI, samt att tidigare toppar från EY och PwC startat nya firmor på egen hand.

AI-utvecklingen har förstärkt trenden. Seniora konsulter vill vara nära innovation och påverka hur tekniken används i rådgivningen.

Missa inte: Konsultjätten omkörd av konkurrenter och AI. Realtid

”Kan göra det på ett par sekunder”

I de stora organisationerna tar beslut lång tid och strukturerna är tröga. Mindre bolag är snabbare, mer flexibla och fria från regler som revisionsjättarna måste ta hänsyn till.

”De fyra stora är enorma företag. Det tar lång tid att fatta beslut, och andra företag kanske kan göra det på bara ett par sekunder”, säger James Ransome på Patrick Morgan.

Missa inte: Direkt från skolan till nästan 50 000 kr i månaden som ingångslön. Dagens PS

Hör av sig till rekryterare

För många handlar det också om att få en snabbare väg i karriären. Att bli partner i en Big Four kan ta upp till 20 år, medan mindre aktörer erbjuder ledande roller på betydligt kortare tid.

Flera som bytt beskriver att de snabbt fått titlar och ansvar som de annars hade fått vänta ett decennium på.

Trenden syns också i siffrorna. Exempelvis har vissa mellanstora konsulter rapporterat en tydlig ökning i intresset från Big Four-profiler som själva hör av sig, snarare än att bli aktivt rekryterade.

Missa inte: Konsultjättar har blivit vd-fabriker. Realtid

Big fourKonsultRevision
