Chefer lämnar konsultjättarna: "Tar för lång tid"

Konsult- och revisionsbranschen har sällan haft svårt att attrahera kompetent personal till sina bästa poster.

Men som länge betraktats som karriärens höjdpunkt – att bli partner i en av de stora konsultbolagen – framstår inte längre lika attraktivt.

The Big Four – Deloitte, PwC, EY och KPMG – ser nu en ökande ström av seniora chefer som lämnar för startups och konsultuppstickare, skriver Business Insider.

Villkoren har blivit sämre

Det finns flera skäl till detta, enligt efterforskningar som företagen själva gjort.

Efter pandemin har efterfrågan på konsulttjänster minskat. Samtidigt ångade konsultfirmorna på under högkonjunkturen, rekryterade dyrt och byggde stora organisationer.

AI-utvecklingen pekas ut som ett skäl till att chefer hellre jobbar på mindre företag. (Foto: Peter Morgan/AP/TT).

Det har lett till övermättnad i toppen och sämre villkor för befordran och ersättning.

Mindre konkurrenter som Alvarez & Marsal, FTI Consulting, Teneo och Annex Partners har tagit tillfället i akt.

