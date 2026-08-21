Högre lön och bättre villkor: Här förlorar Försvarsmakten kampen

EU:s försvarskommissionär Andrius Kubilius har slagit fast att Europa snabbt måste kunna sätta in omkring 100 000 soldater för att avskräcka ett ryskt angrepp, ett scenario han kopplar till 2030, det år då underrättelsetjänster bedömer att Ryssland kan vara redo att testa Nato.

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Samtidigt varnar branschföreträdare för att de europeiska försvarsmakterna samtidigt brottas med omfattande rekryterings- och personalflyktproblem, skriver Euronews .

Personalen lämnar efter tio år

Bilden bekräftas av en undersökning från den europeiska paraplyorganisationen Euromil, som samlade in svar från militära personalorganisationer i tolv länder.

Rekryteringen beskrevs genomgående som ”problematisk”, medan personalflykten bedömdes som ”problematisk” eller ”kritisk”.

Personalen lämnar oftast efter omkring tio års tjänst, och de största rekryteringshindren är konkurrensen från privat sektor, lönerna och de fysiska kraven. Låg lön och dålig balans mellan arbete och fritid pekas ut som de främsta skälen till att folk slutar.

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För en sektor som ska växa snabbt är det en karriärekonomisk ekvation som inte går ihop. Steven Everts, chef för EU:s institut för säkerhetsstudier, lyfter särskilt reservisterna, specialister inom cyber, logistik och sjukvård som ska kunna kallas in några månader om året.

Problemet är organisatoriskt menar han. En civil IT-arbetsgivare har få skäl att hålla en anställd tillgänglig för försvaret på beställning.