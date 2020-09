Karin Hedlund ny IT-direktör på Axfood

Karin Hedlund kommer närmast från Lantmännen, där hon i drygt sju år varit IT-direktör (CIO). Dessförinnan har hon också haft ledande roller på Ericsson och Accenture med fokus på IT och verksamhetsutveckling inom dagligvaruhandeln och telekom, samt olika styrelseuppdrag. Den nya rollen på Axfood innebär ett kärt återseende – under sju år i början av 2000-talet var Karin utvecklingschef på Axfood IT. Det framgår av ett pressmeddelande.

Karin Hedlund tillträder rollen som IT-direktör på Axfood den 1 november och kommer att ingå i Axfoods koncernledning. Hon efterträder tidigare IT-direktören Jan Lindmark, som efter 20 år på Axfood går i pension, och till vem Klas Balkow riktar ett stort tack för det framgångsrika arbete som lagt grunden för att nu ta nästa steg på IT-området.