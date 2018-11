Källor: ABB redo att sälja power grids

M&A Kraft- och automationsbolaget ABB för samtal med japanska Hitachi och Mitsubishi om att sälja hela eller delar av kraftdivisionen power grids. Det uppger källor till Reuters.

ABB:s vd Ulrich Spiesshofer ska under en Kinaresa även ha fört samtal med landets statliga kraftnätsbolag om en affär.

Power grids-delen är värderad till 15 miljarder dollar, motsvarande 135 miljarder kronor. Cevian är storägare och Christer Gardell ska länge ha förespråkat en avstyckning.

ABB hoppas enligt Reuters kunna offentliggöra avtalet till slutet av nästa vecka.



Skanska investerar 1,8 miljarder i skyskrapa

Fastigheter Skanska gör en miljardsatsning i kontorsprojektet Citygate nära Ullevi i Göteborg. Bolaget investerar 1,8 miljarder kronor i projektet och byggkontraktet är värt 1,5 miljarder kronor.

Citygate kommer att bli Nordens högsta kontorshus och ska påbörjas i december i år och vara färdigställt i mars 2022.

– Kontorshuset kommer att bli 36 våningar högt, motsvarande 144 meter, och får en total uthyrningsbar yta om cirka 42.000 kvadratmeter. Utsikten blir unik och fastigheten kommer att kunna skådas från stora delar av Göteborg, skriver bolaget.

Turning Torso i Malmö är 190 meter högt.

Nobeldonationer dras in – Persson stryper 400 miljoner

Nobelcenter Familjen Erling-Perssons Stiftelse drar in sin donation om 400 miljoner till Nobelcentret efter nej till placeringen på Blasieholmen. Det skriver Fastighetsvärlden och lokaltidningen Mitt i.

Som skäl uppger stiftelsen bristande förtroende för Stockholms stad som avtalspart, efter politikernas kovändning i fråga om placeringen av centret.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skulle också donera 400 miljoner kronor till Nobelcentret, hur de kommer att göra är ännu oklart.

Starkt förvaltningsresultat för Stendörren

Fastigheter Stendörren redovisar ett förvaltningsresultat på 65 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018.

"Under tredje kvartalet tillträddes fastigheter med ett fastighetsvärde om nästan en miljard kronor vilket har bidragit till det starka förvaltningsresultatet", skriver vd:n Fredrik Brodin i rapporten.

Kvartalets hyresintäkter uppgick till 138 miljoner kronor (113) och driftsöverskottet var 98 miljoner kronor (81).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 112 miljoner kronor (107). Nettoresultatet summerade till 163 miljoner kronor för perioden (135) eller 5:8 kronor per aktie (4:9).

Ett långsiktigt substansvärde, epra nav, om 109:6 kronor per aktie redovisas för slutet av september.

Balco har förvärvat TBO-Haglinds

M&A TBO-Haglinds är verksamma inom balkongentreprenader i Sverige. Bolaget har nu förvärvats av Balco, enligt ett pressmeddelande.

TBO-Haglinds omsätter cirka 130 miljoner kronor med ett förväntat rörelseresultat på 15 miljoner kronor. Bolagets orderstock uppgår till cirka 200 miljoner kronor. TBO-Haglinds kommer fortsatt att drivas av nuvarande ledning som ett helt fristående bolag inom Balco-koncernen.

Köpeskillingen uppgår till 120 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor utgör en rörlig tilläggsköpeskilling som baseras på bolagets framtida utveckling och som utfaller under 2021.

Brexitbesked drabbade brittiska banker

Brexit Brittiska bankaktier fick rejält stryk på Londonbörsen under gårdagen efter politisk turbulens med anledning av Theresa Mays Brexitavtal.

Värst drabbades Royal Bank of Scotland, som rasade med 9,6 procent, skriver Omni.

Samtidigt föll Lloyds Bank 5 procent och Barclays 4,6 procent. Metro Bank föll 4,5 procent. HSBC, som har stort globalt fokus, gick däremot mot strömmen.

Även obligationsmarknaden föll efter Brexitavtal

Brexit En av de värst drabbade institutionerna är den brittiska riksgälden, rapporterar Reuters. Nyhetstjänsten Omni sammanfattar: Skillnaden mellan 10-åriga och 30-åriga brittiska räntebärande tillgångar steg brant och är nu den största sedan den djupaste finanskristiden år 2009. Investerare kunde under dagens auktion köpa 20-åriga skuldpapper med skambud – kraftigt rabatterat och under budpris – för att brittiska staten ska kunna finansiera sin belåning.



Krigsbrottsåtal allt närmare Lundintoppar

Juridik TT rapporterar att ett eventuellt åtal om krigsbrott kommit ett steg närmare Lundin Petrolium. Med anledning av detta har ordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter skrivit ett “öppet brev” till sina kunder. Nyhetsbyrån TT har tagit del av brevet där Lundintopparna bedyrar sin övertygelse om att vara oskyldiga.