Kalender måndag 24 januari

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Builddata



Utländska rapporter

Före börsöppning: Halliburton, Philips



Efter börsstängning: IBM



Stämmor

Millicom (extra), 18:00 Igrene



Corporate Actions

Idogen exklusive rätt N 15:7, 1,02 kronor per aktie

We Are Spindye byte av bolagsnamn till MBRS Group



Övriga händelser

Global zinkproduktion

Textilwirtschaft veckoförsäljning



MAKRO

00:01 Nederländerna husprisindex

01:30 Japan PMI tjänstesektorn preliminär

01:30 Japan PMI industri preliminär

06:00 Singapore KPI

07:00 Finland PPI

09:00 Taiwan industriproduktion

09:00 Tjeckien företagens förtroende

09:00 Tjeckien konsumentförtroende

09:15 Frankrike PMI industri preliminär

09:15 Frankrike PMI tjänstesektorn preliminär

09:30 Tyskland PMI industri preliminär

09:30 Tyskland PMI tjänstesektorn preliminär

10:00 EMU PMI industri preliminär

10:00 EMU PMI tjänstesektorn preliminär

10:00 Polen detaljhandelsförsäljning

10:30 Storbritannien PMI tjänstesektorn preliminär

10:30 Storbritannien PMI industri preliminär

12:00 Sverige AF veckostatistik

14:30 USA Chicago Fed index

15:45 USA PMI tjänstesektorn preliminär

15:45 USA PMI industri preliminär