Realtid
Realtid.se
Juridik

Styrelseledamöter överlät ramavtal – nu får de betala skadestånd

Högsta domstolen anser att de två ledamöterna gynnats på bekostnad av den tredje. (Foto: Magnus Andersson/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

I samband med en likvidation överlät två av tre styrelseledamöter ett ramavtal till ett nytt bolag. Det drabbade den tredje ledamoten som nu får skadestånd efter fällande dom i Högsta domstolen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Compliance
Spela klippet
Juridik

Företagen drunknar compliance – upp till 20% av budgeten

27 aug. 2025

Två av tre styrelseledamöter i ett aktiebolag överlät ett ramavtal till ett nytt bolag som de två hade ägarintressen i.

Detta skedde samma som bolagsstämma hölls i det överlåtande bolaget där ett beslut om likvidation fattades.

Missa inte:
Högsta domstolen avgör hur den kriminella ekonomin ska straffas. Realtid

Det avtalet har nu av Högsta domstolen ha skadat den tredje ledamoten som nu får skadestånd på 200 000 kronor, skriver Dagens juridik.

Ramavtal fördes snabbt över mellan bolag

De tre personerna hade tillsammans bildat ett aktiebolag för utföra utredningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samtliga ägde en tredjedel av aktierna och de utgjorde alla bolagets styrelse.

Bolaget deltog sedermera i en offentlig upphandling i en annan region än den verksamheten
skulle bedrivas i. Där träffades ett avtal mellan regionen och bolaget som skulle gälla under två års tid.

Missa inte:
En stor seger för svenska förbrytare, gäng och fuskare? News55

ANNONS

Efter avtalet hade upprättats skapade två av ledamöterna ett nytt bolag och i samband med detta kontaktade de regionen om möjligheten att överlåta ramavtalet från det ena bolaget till det andra.

En vecka senare togs beslutet om likvidation där två av tre ledamöter röstade för. Samma dag fördes avtalet över.

Någon verksamhet hade inte kommit i gång innan avtalsöverlåtelsen skedde och likvidationsbeslutet fattades. Något vederlag för överlåtelsen utgick inte.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Dömdes till skadestånd

Den tredje aktieägaren väckte talan mot de två som genomfört överlåtelsen och begärde skadestånd. ledamöten ansåg att ramavtalet var en överträdelse i aktiebolagslagen och att åtgärden var tänkt att gynna de andra två ledamöterna på hennes bekostnad.

Läs även:
Århundradets meteorit slog ner på gården – får inte behålla den. Dagens PS

De andra två ledamöterna hävdade att ramavtalet saknade värde vid överlåtelsen.

Högsta domstolen konstaterar däremot att ramavtalet hade ett värde och att överlåtelsen orsakat den tredje ledamoten skada. Därmed ska skadestånd på 200 000 kronor betalas ut.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Högsta domstolenStyrelsearbete
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Senaste lediga jobben

Tax Director to Electrolux Professional Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 20/09/2025
Labour Lawyer
Placering: Solna
Sista ansökningsdag: 07/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS