Styrelseledamöter överlät ramavtal – nu får de betala skadestånd

Två av tre styrelseledamöter i ett aktiebolag överlät ett ramavtal till ett nytt bolag som de två hade ägarintressen i.

Detta skedde samma som bolagsstämma hölls i det överlåtande bolaget där ett beslut om likvidation fattades.

Det avtalet har nu av Högsta domstolen ha skadat den tredje ledamoten som nu får skadestånd på 200 000 kronor, skriver Dagens juridik.

Ramavtal fördes snabbt över mellan bolag

De tre personerna hade tillsammans bildat ett aktiebolag för utföra utredningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samtliga ägde en tredjedel av aktierna och de utgjorde alla bolagets styrelse.

Bolaget deltog sedermera i en offentlig upphandling i en annan region än den verksamheten

skulle bedrivas i. Där träffades ett avtal mellan regionen och bolaget som skulle gälla under två års tid.

Efter avtalet hade upprättats skapade två av ledamöterna ett nytt bolag och i samband med detta kontaktade de regionen om möjligheten att överlåta ramavtalet från det ena bolaget till det andra.

En vecka senare togs beslutet om likvidation där två av tre ledamöter röstade för. Samma dag fördes avtalet över.

Någon verksamhet hade inte kommit i gång innan avtalsöverlåtelsen skedde och likvidationsbeslutet fattades. Något vederlag för överlåtelsen utgick inte.