Fyra amerikanska delstater inledde på tisdagen en uppmärksammad rättegång mot Meta i en federal domstol i Oakland, Kalifornien. Åklagarna hävdar att Facebook och Instagram medvetet utformats för att göra barn beroende.
Meta inför rätta – jämförs med tobaksindustrin
Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey leder processen på uppdrag av en tvärpolitisk grupp om 29 delstater.
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De menar att Meta brutit mot delstatliga konsumentskyddslagar och den federala barnskyddslagen COPPA genom att bygga in beroendeframkallande funktioner och rikta in sig på unga användare, rapporterar CNBC.
Under inledningsanförandena presenterade åklagarna interna Meta-dokument. Ett av dem beskriver hur bolagets produkter utnyttjar svagheter i den mänskliga psykologin, enligt Wall Street Journal. I en intern chatt ska en anställd ha beskrivit Instagram som ”en drog”.
Kaliforniens justitieminister Rob Bonta kallar det för bolagets ”tobaksögonblick”.
Meta tillbakavisar anklagelserna och kallar tobaksliknelsen ”helt missvisande”. Bolaget hävdar att skadeståndskraven är kraftigt överdrivna och att man pekas ut för utmaningar som drabbar hela branschen.
Tvist om astronomiska belopp
Meta har varnat för att böterna kan nå 1 400 miljarder dollar, ungefär bolagets börsvärde. Bonta tonade dock ner siffran och betonade att detta ”inte är ett skadeståndsmål”.
Delstaterna har själva pekat på omkring 200 miljarder dollar, motsvarande Metas hela årsomsättning 2025, skriver The Economist.
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Utöver böter vill åklagarna tvinga Meta att radera persondata om barn under 13 år och ta bort funktioner som oändligt flöde, autouppspelning och skönhetsfilter.
Målet avgörs av domaren Yvonne Gonzalez Rogers, medan en rådgivande jury på åtta personer hör bevisningen. Rättegången väntas pågå i sex till sju veckor.
Investerare håller lugnet
Trots insatserna verkar marknaden avvaktande. Enligt The Economist oroar sig aktieägarna mindre för en jättesmäll än för att en förlust tvingar fram förändringar av just de funktioner som driver engagemang, och därmed annonsintäkter.
Meta har redan förlorat sina två första civilmål. I New Mexico dömdes bolaget att betala runt en miljard dollar, varav 567 miljoner dollar till en åtgärdsfond, medan en 20-årig kvinna i Los Angeles tilldelades sex miljoner dollar. Totalt möter Meta stämningar från fler än 40 delstatsåklagare.
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Under andra kvartalet lade bolaget 2,4 miljarder dollar på juridiska processer, samtidigt som intäkterna nådde 60,8 miljarder dollar.