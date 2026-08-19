Meta inför rätta – jämförs med tobaksindustrin

Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey leder processen på uppdrag av en tvärpolitisk grupp om 29 delstater.

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De menar att Meta brutit mot delstatliga konsumentskyddslagar och den federala barnskyddslagen COPPA genom att bygga in beroendeframkallande funktioner och rikta in sig på unga användare, rapporterar CNBC.

Under inledningsanförandena presenterade åklagarna interna Meta-dokument. Ett av dem beskriver hur bolagets produkter utnyttjar svagheter i den mänskliga psykologin, enligt Wall Street Journal. I en intern chatt ska en anställd ha beskrivit Instagram som ”en drog”.

Kaliforniens justitieminister Rob Bonta kallar det för bolagets ”tobaksögonblick”.

Meta tillbakavisar anklagelserna och kallar tobaksliknelsen ”helt missvisande”. Bolaget hävdar att skadeståndskraven är kraftigt överdrivna och att man pekas ut för utmaningar som drabbar hela branschen.

Tvist om astronomiska belopp

Meta har varnat för att böterna kan nå 1 400 miljarder dollar, ungefär bolagets börsvärde. Bonta tonade dock ner siffran och betonade att detta ”inte är ett skadeståndsmål”.

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Delstaterna har själva pekat på omkring 200 miljarder dollar, motsvarande Metas hela årsomsättning 2025, skriver The Economist.

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Utöver böter vill åklagarna tvinga Meta att radera persondata om barn under 13 år och ta bort funktioner som oändligt flöde, autouppspelning och skönhetsfilter.

Målet avgörs av domaren Yvonne Gonzalez Rogers, medan en rådgivande jury på åtta personer hör bevisningen. Rättegången väntas pågå i sex till sju veckor.