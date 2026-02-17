Spanien skärper tonen mot de stora sociala medieplattformarna. Regeringen har gett landets åklagare i uppdrag att utreda X, Meta och TikTok för misstänkt spridning av AI‑genererat sexuellt övergreppsmaterial mot barn.
Spanien tar matchen – drar techjättarna inför rätta
Premiärminister Pedro Sánchez anklagar bolagen för att äventyra barns säkerhet. Han säger att staten inte längre accepterar att techjättar agerar utan konsekvenser.
För att markera allvaret vill regeringen, enligt Reuters, att åklagarna granskar om plattformarna kan ha brutit mot lagen genom att skapa eller sprida olagligt AI-material.
Hot mot barns integritet och psykiska hälsa
Sánchez beskriver utvecklingen som ett akut hot mot barns integritet och psykiska hälsa och kräver att företagen tar ansvar och agerar betydligt snabbare.
Samtidigt växer den internationella pressen. Flera andra länder riktar, likt Spanien, skarp kritik mot AI‑genererat övergreppsmaterial.
Krav på omfattande skyddsåtgärder mot AI-genererat övergreppsmaterial
Vissa myndigheter har dessutom infört tillfälliga förbud eller krävt omfattande skyddsåtgärder för att stoppa spridningen av AI‑genererat övergreppsmaterial.
Förslag om att förbjuda sociala medier för barn
Parallellt driver Spanien en bredare offensiv för att skydda minderåriga på nätet. Tidigare i februari presenterade Sánchez ett förslag om att förbjuda sociala medier för barn under 16 år. Kort därefter genomförde fransk polis en razzia mot X:s kontor i Paris, och Musk kallades till förhör i en separat utredning.
Trycket på techbolagen ökar
Även andra europeiska myndigheter trappar upp sin granskning. Irlands dataskyddsmyndighet har inlett en formell utredning om hur Grok hanterar personuppgifter och om tekniken kan generera skadliga eller sexualiserade bilder av minderåriga.
Sammantaget ökar trycket nu på techbolagen att visa att deras AI‑system inte bidrar till att sprida olagligt material.
Om utredningarna leder till åtgärder kan företagen tvingas införa helt nya säkerhetsmekanismer, samtidigt som risken för böter och rättsliga processer växer.