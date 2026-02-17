Spanien tar matchen – drar techjättarna inför rätta

Premiärminister Pedro Sánchez anklagar bolagen för att äventyra barns säkerhet. Han säger att staten inte längre accepterar att techjättar agerar utan konsekvenser.

För att markera allvaret vill regeringen, enligt Reuters, att åklagarna granskar om plattformarna kan ha brutit mot lagen genom att skapa eller sprida olagligt AI-material.

Läs också:

Hårda anklagelser mot Grokipedia – innehållet ifrågasätts direkt – Realtid

Hot mot barns integritet och psykiska hälsa

Sánchez beskriver utvecklingen som ett akut hot mot barns integritet och psykiska hälsa och kräver att företagen tar ansvar och agerar betydligt snabbare.

Samtidigt växer den internationella pressen. Flera andra länder riktar, likt Spanien, skarp kritik mot AI‑genererat övergreppsmaterial.