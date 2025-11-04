Realtid
Shein hotas med förbud efter sexdockskandal

Protester utanför BHV Marais i Paris. (Foto: Nicolas Garriga/AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Den kinesiska modesajten Shein står mitt i en stor skandal efter att barnliknande sexdockor upptäcktes till försäljning på företagets marknadsplats. Myndigheter hotar nu med att blockera sajten helt från den franska marknaden.

Upptäckten gjordes så sent som i torsdags av den franska myndigheten för konkurrens och konsumentfrågor, DGCCRF, som anmält Shein till franska åklagare, rapporterar DN.

En av dockorna som såldes liknade en liten flicka, 80 centimeter lång, iklädd en beige klänning och med en nallebjörn i famnen.

Annonsen beskrev produkten som ”Sexdocka för manlig onani, med erotisk kropp och äkta vagina och anus”. Dockorna kostade flera tusenlappar.

”Pedofila föremål”

”Det här är inte pornografiska föremål, utan pedofila kriminella föremål. En plattform som accepterar sådan försäljning är åtminstone delvis medskyldig”, säger Sarah El Haïry, högkommissionär för frågor om barn i Frankrike, till Le Parisien.

DGCCRF konstaterade i ett uttalande att produkternas beskrivning och kategorisering ”gör det svårt att tvivla på innehållets barnpornografiska karaktär”, enligt BBC.

Myndigheten varnar för att spridning av barnpornografi via elektroniska kommunikationsnätverk kan straffas med upp till sju års fängelse och böter på 100 000 euro.

Shein till Dagens PS: ”Tar kritiken på allvar”

Köp inte leksaker från Temu och Shein, är budskapet i en stor internationell rapport om produktsäkerhet.
Inredning har inletts

Två dygn efter upptäckten, i lördags, meddelade Shein att annonserna var borttagna. Det är oklart hur länge de hade varit synliga eller om de även funnits på Sheins plattformar i andra länder.

BHV Marais blir Sheins första butik i Europa. (Foto: Nicolas Garriga/AP/TT)

Franska myndigheter inledde på måndagen en utredning mot Shein och tre andra e-handelsplattformar – AliExpress, Temu och Wish, som också ska ha sålt liknande dockor, rapporterar Financial Times.

”Vi kommer att samarbeta 100 procent med rättssystemet”, sa Sheins talesperson Quentin Ruffat till radiostationen RMC på tisdagen.

Läs även:
Frankrike kräver Google och Shein på mångmiljarder. Realtid

Han tillade att företaget tagit emot varningar från den franska barnkommissionären och att frågor om sexuella övergrepp mot barn är för allvarliga för att ignoreras.

Shein kan förbjudas

Frankrikes finansminister Roland Lescure har gått hårt åt företaget.

”När det gäller terrorbrott, narkotikabrott och pedofil kriminalitet har regeringen rätt att blockera en sajt på den franska marknaden, om uppförandet upprepas”, säger han till tv-kanalen BFM.

”Om det här beteendet upprepas kommer jag att begära att Shein-plattformen förbjuds på den franska marknaden”, tillade han.

Shein tar bort produkter

Som en följd av skandalen har Shein stängt av kategorin ”vuxenprodukter” på sin marknadsplats och infört ett globalt förbud mot försäljning av sexdockor.

”Produkterna i fråga avlistades omedelbart så fort vi blev medvetna om dessa allvarliga problem”, sa företaget till BBC. Shein uppger att man utreder hur annonserna kunde ta sig förbi företagets granskningssystem.

Donald Tang, Sheins styrelseordförande, säger att ”varje relaterad produkt har tagits bort. Vi spårar källan och kommer att vidta snabba, beslutsamma åtgärder mot de ansvariga.”

Bara dagar innan stor öppning

Skandalen kommer bara dagar innan Shein ska öppna sin första permanenta fysiska butik någonstans i världen. Då i varuhuset BHV Marais i Paris på onsdag.

Den tusen kvadratmeter stora lokalen i centrala Paris lanseras i stora reklamkampanjer men möter också kraftiga protester.

Missa inte:
Varningen: “Köp inte från Temu och Shein”. Dagens PS

Flera modevarumärken har dragit tillbaka sina produkter från BHV i protest.

En av flera skandaler

Sexdockskandalen är den senaste i en lång rad kontroverser kring Shein. Företaget har tidigare anklagats för att kopiera designers.

Läs även:
Varnar för billiga kläder från Kina: “Löjligt”. Dagens PS

Arbetarna som tillverkar kläderna har dessutom mycket långa arbetsdagar för dålig lön. Tidigare i år tvingades Shein betala 40 miljoner euro i böter för vilseledande av konsumenter.

I september fick företaget ytterligare böter på 150 miljoner euro för att ha brutit mot regler om datahantering och cookies.

Johan Colliander
Johan Colliander

