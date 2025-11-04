Shein hotas med förbud efter sexdockskandal

Upptäckten gjordes så sent som i torsdags av den franska myndigheten för konkurrens och konsumentfrågor, DGCCRF, som anmält Shein till franska åklagare, rapporterar DN.

En av dockorna som såldes liknade en liten flicka, 80 centimeter lång, iklädd en beige klänning och med en nallebjörn i famnen.

Annonsen beskrev produkten som ”Sexdocka för manlig onani, med erotisk kropp och äkta vagina och anus”. Dockorna kostade flera tusenlappar.

”Pedofila föremål”

”Det här är inte pornografiska föremål, utan pedofila kriminella föremål. En plattform som accepterar sådan försäljning är åtminstone delvis medskyldig”, säger Sarah El Haïry, högkommissionär för frågor om barn i Frankrike, till Le Parisien.

DGCCRF konstaterade i ett uttalande att produkternas beskrivning och kategorisering ”gör det svårt att tvivla på innehållets barnpornografiska karaktär”, enligt BBC.

Myndigheten varnar för att spridning av barnpornografi via elektroniska kommunikationsnätverk kan straffas med upp till sju års fängelse och böter på 100 000 euro.