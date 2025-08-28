Realtid
Juridik

Säpo-åklagare utreds – anmäls av tidigare åtalad man

En åklagare vid Säkerhetspolisen utreds nu för brott. Foto: (Anders Wiklund/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

En man friades i hovrätten efter att ha varit misstänkt för att ha spridit hemliga uppgifter. Han anklagar efter domen åklagaren i målet för brott. Vilket nu utreds av Särskilda Åklagarkammaren.

En man som varit drivande i nätforumet LS-tornet och som spridit uppgifter om olika försvarsanläggningar i Sverige friades tidigare i år av Hovrätten.

Mannen hade tidigare dömts till 3,5 års fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. En dom som överklagades till Hovrätten, som gjorde en annan bedömning.

Hovrätten ansåg att det inte var bevisat att mannen, genom en sammanställning av öppna uppgifter, inte kunde anses ha spridit uppgifter på det sätt som lagen förbjuder.

Riksåklagaren överklagade då till Högsta domstolen, men HD avslog överklagandet varpå den friande domen vann laga kraft.

Den friade vänder sig mot åklagaren

Där kunde historien ha tagit sitt slut.

Men den friade mannen vände sig istället till Särskilda Åklagarkammaren. Han gjorde en anmälan om ”otillbörlig myndighetsutövning vid förundersökning mot mig och andra”, skriver Dagens juridik.

Den friade mannen anser bland annat att åklagaren åtalat honom i strid mot legalitetsprincipen. Han hävdar också att försvaret utsatts för otillbörlig påverkan samt att åklagaren i media ”återkommande lämnat felaktiga uppgifter”.

Åklagaren vid Särskilda Åklagarkammaren har nu också valt att inleda en förundersökning.

Finns anledningar till att misstänka brott

Dagens Juridik har tagit del av ett beslut som visar att det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Enligt beslutet inleds förundersökning enligt den delen som rör otillåten påverkan av försvaret.

I beslutet framgår det också att de punkter som gäller lämnandet av felaktiga uppgifter i media ska lämnas över till Justitiekanslern. Detta sker för eventuell fortsatt handläggning.

– En förundersökning har inletts i syfte att kunna inhämta ytterligare underlag, säger chefsåklagare Nicklas Englund till Dagens Juridik.

Åklagare Riksåklagaren Säpo
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

