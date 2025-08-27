Alisher Usmanov pekades ut som Vladimir Putins favoritoligark och belades med sanktioner av EU. Nu går han till motattack.
Rysk oligark stämmer EU för förtal: "Bara åsikter"
Efter att Ryssland invaderade Ukraina 2022 utfärdade EU sanktioner mot ett antal ryska affärsmän som bedömdes stå nära regimen.
En av dem var stålmagnaten Alisher Usmanov, som infördes på EU:s sanktionslista i september 2023. I motiveringen refererades det till internationella medieuppgifter.
Dessa uppgifter vänder sig Usmanov kraftigt emot – och nu försöker han stämma EU:s ministerråd i ett ovanligt förtalsmål, skriver Euronews.
Tidningar har tvingats korrigera
Fallet, som nu ligger hos Tysklands högsta domstol, beskrivs som principiellt viktigt eftersom det riktar in sig på rådets sätt att använda medieuppgifter som underlag för sanktionsbeslut.
I de skriftliga motiven för två år sedan framhölls bland annat uppgifter från internationella medier som påstod att Usmanov agerat i nära samförstånd med president Vladimir Putin.
En tysk domstol i Hamburg har redan bedömt att vissa av dessa påståenden inte kan anses rättsligt hållbara.
Flera europeiska tidningar har efter rättsliga prövningar tvingats dra tillbaka eller korrigera artiklar där liknande formuleringar förekommit.
Måste vara pålitligt
Usmanovs advokat, Joachim Steinhoefel, menar att rådet i praktiken vidarebefordrat obekräftade pressuppgifter som fakta.
Han hänvisar till att EU-domstolen visserligen tillåter hänvisningar till mediematerial, men endast under förutsättning att det finns flera oberoende källor och att uppgifterna är specifika, pålitliga och i linje med övriga handlingar.
En särskilt kontroversiell del av motiveringen är att rådet beskrivit Usmanov som en person som aktivt stödjer den ryska regeringens destabiliseringspolitik.
Vänder sig emot uppgifterna
Detta baseras på att han via ett holdingbolag äger andelar i verksamheter som betalar skatt i Ryssland.
Enligt advokaten innebär det att en lagstadgad skyldighet – att betala skatt – felaktigt tolkas som ett uttryck för politiskt stöd.
Han ska också ha kallats för Putins favoritoligark, något Usmanov vänder sig kraftigt emot.
”En journalists åsikter kan inte tjäna som grund för sanktioner. Ministerrådet kan inte publicera det som ett påstått faktum om författaren själv förtydligar att det var en åsikt”, säger
Driver frågan i Tyskland
Eftersom EU-institutioner inte kan stämmas för förtal genom unionens egna domstolar försökte advokaten först driva ärendet i Hamburg.
En appellationsdomstol stoppade processen med hänvisning till rådets immunitet.
Nu ligger frågan hos Bundesgerichtshof i Karlsruhe, som ska avgöra om immuniteten strider mot den tyska grundlagens rätt till rättslig prövning vid påstådda intrång i grundläggande fri- och rättigheter.
