Rysk oligark stämmer EU för förtal: "Bara åsikter"

Efter att Ryssland invaderade Ukraina 2022 utfärdade EU sanktioner mot ett antal ryska affärsmän som bedömdes stå nära regimen.

En av dem var stålmagnaten Alisher Usmanov, som infördes på EU:s sanktionslista i september 2023. I motiveringen refererades det till internationella medieuppgifter.

Dessa uppgifter vänder sig Usmanov kraftigt emot – och nu försöker han stämma EU:s ministerråd i ett ovanligt förtalsmål, skriver Euronews.

Tidningar har tvingats korrigera

Fallet, som nu ligger hos Tysklands högsta domstol, beskrivs som principiellt viktigt eftersom det riktar in sig på rådets sätt att använda medieuppgifter som underlag för sanktionsbeslut.

I de skriftliga motiven för två år sedan framhölls bland annat uppgifter från internationella medier som påstod att Usmanov agerat i nära samförstånd med president Vladimir Putin.

Usmanov är delägare i en rad ryska storbolag, som stålkoncernen Metalloinvest och mobiloperatören Megafon. (Foto: Ivan Sekretarev/AP/TT).

En tysk domstol i Hamburg har redan bedömt att vissa av dessa påståenden inte kan anses rättsligt hållbara.

Flera europeiska tidningar har efter rättsliga prövningar tvingats dra tillbaka eller korrigera artiklar där liknande formuleringar förekommit.

