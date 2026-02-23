Rekord i dataläckor – uppgifter om barn hamnade på Darknet

Under 2025 anmäldes 12 276 personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), en ökning med nästan 90 procent jämfört med året innan.

Det är det högsta antalet sedan GDPR trädde i kraft 2018.

Ökningen hänger samman med omfattande dataintrång hos verksamheter med många personuppgiftsansvariga som kunder.

Intrången ledde till att uppgifter om en stor del av Sveriges befolkning, inklusive barn, publicerades på Darknet efter utpressningsförsök.

”Stora läckor med personuppgifter måste inte betyda att verksamheten har brutit mot GDPR, men följer man GDPR så minskar risken att drabbas av sådana läckor. Ett gott dataskydd stärker samhällets motståndskraft”, säger Eric Leijonram, generaldirektör på IMY, till Dagens Juridik.

Klagomål och JO-kritik

Tillsammans med en kraftig ökning av klagomål från enskilda steg det totala antalet inkomna ärenden till IMY med 56 procent.

Eric Leijonram, generaldirektär på IMY.

I myndighetens årsredovisning beskriver Leijonram hur inflödet varit en utmaning, inte minst mot bakgrund av den JO-kritik myndigheten fått för sin handläggning.

IMY har vidtagit en rad åtgärder för att effektivisera arbetet och inrättade vid årsskiftet 2026 renodlade klagomålsenheter.

Leijonram pekar också på det försämrade omvärldsläget och lyfter att två av de större personuppgiftsincidenterna under året involverade ”fientliga aktörer” som publicerade läckta uppgifter.