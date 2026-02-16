Förtroendeskador större risk än böter om du slarvar med GDPR

“Jag kan se en ganska tydlig kurva i utvecklingen sedan 2018, säger Sara Gandrén, medgrundare av inTechrity.

Bolaget jobbar bland annat med att stötta företag och organisationer att följa digitala regler. Hon beskriver ett intensivt arbete som ägde rum precis när lagen skulle träda i kraft.

“Precis innan GDPR började gälla var det många som gjorde ett arbete med att se över sin verksamhet och ta fram dokumentation om hur de behandlade personuppgifter”, säger hon.

Resultatet blev de välkända ”GDPR-mejlen” – men kunskapsnivån var generellt låg.

“Många verksamheter insåg några år senare att det skulle krävas mer arbete än vad de kanske trott”, säger Gandrén till Realtid.

Den andra vågen

En EU-dom sommaren 2020, som rörde användningen av amerikanska tjänster, blev en väckarklocka. GDPR kom åter upp på ledningsnivå.

“Framför allt i lite större verksamheter ledde det till att man började prata om saker som GDPR-årshjul och införde nya arbetssätt och rutiner för sitt dataskyddsarbete”, säger hon.

Samtidigt ser hon att det som verkligen avgör är det dagliga arbetet ute i organisationerna.

“Det vi ser gång på gång är att det i slutändan är de val som varje medarbetare gör i sitt dagliga arbete som får den största effekten på GDPR-efterlevnaden”, säger Gandrén.