Ekobrottsdvokat vill införa "körkort" för nya styrelseledamöter

Den samlade kriminella ekonomin är enorm, minst 352 miljarder kronor om året, motsvarande cirka 5,5 procent av BNP enligt ESO-rapporten ”Svarta siffror”.

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Men Kristoffer Ståhls poäng rör en mindre och ofta förbisedd del. Brotten som begås av misstag, skriver han i debattartikeln.

Under 2025 fattades enligt honom över 2 300 lagföringsbeslut med bokföringsbrott som huvudbrott, fler än sex om dagen, och en ökning med nästan 30 procent på ett år.

Okunskap snarare än uppsåt bakom bokföringsbrott

I sitt arbete som försvarsadvokat möter Ståhl återkommande företagare som åtalas för bokföringsbrott utan att ha försökt berika sig, bokföringen har inte skötts löpande, underlag saknas eller årsredovisningen har lämnats in för sent.

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En vanlig missuppfattning, skriver han, är att ledamoten slipper ansvar för att bolaget anlitar en redovisningskonsult eller revisor. Så är det inte. Hans slutsats är att ”många företagare, i synnerhet småföretagare, helt enkelt inte vet vad styrelseuppdraget kräver”.

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Bilden får stöd hos Ekobrottsmyndigheten, som konstaterar att drygt hälften av anmälningarna rör brott som går ganska fort att utreda, oftast småföretagare som gjort sig skyldiga till bokförings- eller skattebrott.