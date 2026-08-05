Ekobrottsadvokaten Kristoffer Ståhl vill att Sverige inför ett obligatoriskt digitalt styrelsekörkort för den som för första gången registreras som styrelseledamot i ett aktiebolag. Förslaget lägger han fram i en debattartikel i Expressen.
Ekobrottsdvokat vill införa "körkort" för nya styrelseledamöter
Den samlade kriminella ekonomin är enorm, minst 352 miljarder kronor om året, motsvarande cirka 5,5 procent av BNP enligt ESO-rapporten ”Svarta siffror”.
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Men Kristoffer Ståhls poäng rör en mindre och ofta förbisedd del. Brotten som begås av misstag, skriver han i debattartikeln.
Under 2025 fattades enligt honom över 2 300 lagföringsbeslut med bokföringsbrott som huvudbrott, fler än sex om dagen, och en ökning med nästan 30 procent på ett år.
Okunskap snarare än uppsåt bakom bokföringsbrott
I sitt arbete som försvarsadvokat möter Ståhl återkommande företagare som åtalas för bokföringsbrott utan att ha försökt berika sig, bokföringen har inte skötts löpande, underlag saknas eller årsredovisningen har lämnats in för sent.
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En vanlig missuppfattning, skriver han, är att ledamoten slipper ansvar för att bolaget anlitar en redovisningskonsult eller revisor. Så är det inte. Hans slutsats är att ”många företagare, i synnerhet småföretagare, helt enkelt inte vet vad styrelseuppdraget kräver”.
Bilden får stöd hos Ekobrottsmyndigheten, som konstaterar att drygt hälften av anmälningarna rör brott som går ganska fort att utreda, oftast småföretagare som gjort sig skyldiga till bokförings- eller skattebrott.
Jämför med moped och serveringstillstånd
Ståhl drar en parallell till andra samhällsområden. Den som vill köra moped eller bil måste klara kunskapsprov, och den som söker serveringstillstånd måste visa kunskap om alkohollagen.
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Men den som vill bli styrelseledamot i ett privat aktiebolag kan registreras hos Bolagsverket utan några förkunskaper, trots att bolaget kan ha anställda, stor omsättning och skulder på miljontals kronor.
Bristerna kan enligt Ståhl leda till personligt betalningsansvar, näringsförbud och straffansvar, i allvarliga fall fängelse.
”Billigare att utbilda”
Körkortet ska bestå av en kort, kostnadsfri och flerspråkig webbutbildning och ett enkelt kunskapstest, genomfört med e-legitimation innan registreringen slutförs.
Samtidigt varnar Ståhl för att kravet inte får bli en dyr certifieringsindustri eller en ny tröskel för företagandet.
”Det är billigare att utbilda företagare om reglerna innan misstagen begås” än att lagföra dem i efterhand, skriver han, och uppmanar regeringen att ge Bolagsverket uppdraget.
Förslaget landar i en pågående reformvåg.
Sedan årsskiftet ger propositionen Bolag och brott bland annat Bolagsverket möjlighet att kräva personlig inställelse och kriminaliserar företagskapning – regler som dock främst tar sikte på falska identiteter, inte på ledamöternas kunskap.