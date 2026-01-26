26 jan. 2026

Wallenbergs superdator snart klar

Paradoxen: Statlig e-legitimation kan ge privata aktörer fler kunder

Johan Henriksson, vd på Freja tror att den nya lagen kan skapa nya kunder. (Foto: Freja / Kollage)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 26 jan. 2026Publicerad: 26 jan. 2026

Regeringens förslag om statlig e-legitimation innehåller krav som kan gynna privata aktörer. Uppåt 20 000 offentliga och offentligt finansierade verksamheter kan behöva göra plats för privata alternativ.

Regeringen presenterade i fredags ett lagförslag om en statlig e-legitimation som ska utfärdas av Polismyndigheten och träda i kraft den 1 december 2026.

Syftet är att stärka samhällets motståndskraft vid cyberangrepp, motverka bedrägerier och ge fler tillgång till elektronisk identifiering, enligt civilminister Erik Slottner.

Den statliga e-legitimationen blir tillgänglig för svenska medborgare, utlänningar folkbokförda i Sverige samt vissa diplomater.

Åldersgränsen är nio år och e-legitimationen ska finnas på fysisk bärare, exempelvis ett eget kort eller det nationella id-kortet.

Krav på erkännande av flera leverantörer

Men lagförslaget innehåller också ett krav som kan få stora konsekvenser för marknaden.

En lag om statlig e-legitimation kan även gynna de privata alternativen. (Foto: Daria Nepriakhina / Unsplash)
Offentliga och offentligt finansierade verksamheter måste erkänna alla e-legitimationer som uppfyller vissa förutsättningar, bland annat statligt godkännande och anslutning till offentliga anskaffningssystem.

Ett av de företa som redan uppfyller dessa krav är Freja eID. Vilket gör kan därmed bli ett obligatoriskt alternativ hos cirka 20 000 aktörer. Det gäller även BankID.

Detta omfattar kommuner, regioner samt privata vårdtjänster, friskolor och omsorgstjänster som kräver e-legitimering.

Sedan den 1 januari 2026 gäller redan ett liknande krav för statliga myndigheter, med få undantag.

Antalet kunder kan flerfaldigas

Johan Henrikson, vd för Freja eID Group, ser stora möjligheter. Den 31 december hade bolaget 564 abonnemangskunder.

”Med detta förslag kan antalet kunder komma att flerfaldigas. Mycket talar för att lagförslaget kan öka kundtillströmningen i en takt vi inte sett tidigare”, kommenterar Henrikson i ett pressmeddelande.

Han lyfter även möjligheter till merförsäljning av produkter som Frejas e-tjänstelegitimation och internationella e-legitimation, där efterfrågan redan är stark inom utbildning och vård.

Johan Colliander
