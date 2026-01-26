Paradoxen: Statlig e-legitimation kan ge privata aktörer fler kunder

Regeringen presenterade i fredags ett lagförslag om en statlig e-legitimation som ska utfärdas av Polismyndigheten och träda i kraft den 1 december 2026.

Syftet är att stärka samhällets motståndskraft vid cyberangrepp, motverka bedrägerier och ge fler tillgång till elektronisk identifiering, enligt civilminister Erik Slottner.

Den statliga e-legitimationen blir tillgänglig för svenska medborgare, utlänningar folkbokförda i Sverige samt vissa diplomater.

Åldersgränsen är nio år och e-legitimationen ska finnas på fysisk bärare, exempelvis ett eget kort eller det nationella id-kortet.

Krav på erkännande av flera leverantörer

Men lagförslaget innehåller också ett krav som kan få stora konsekvenser för marknaden.

Offentliga och offentligt finansierade verksamheter måste erkänna alla e-legitimationer som uppfyller vissa förutsättningar, bland annat statligt godkännande och anslutning till offentliga anskaffningssystem.

Ett av de företa som redan uppfyller dessa krav är Freja eID. Vilket gör kan därmed bli ett obligatoriskt alternativ hos cirka 20 000 aktörer. Det gäller även BankID.

Detta omfattar kommuner, regioner samt privata vårdtjänster, friskolor och omsorgstjänster som kräver e-legitimering.

Sedan den 1 januari 2026 gäller redan ett liknande krav för statliga myndigheter, med få undantag.