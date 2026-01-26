Regeringens förslag om statlig e-legitimation innehåller krav som kan gynna privata aktörer. Uppåt 20 000 offentliga och offentligt finansierade verksamheter kan behöva göra plats för privata alternativ.
Paradoxen: Statlig e-legitimation kan ge privata aktörer fler kunder
Mest läst i kategorin
EU startar process mot Musks Grok
EU-kommissionen kommer på måndag att öppna ett formellt förfarande mot Elon Musks AI-chatbot Grok. Beslutet kommer efter att processen initialt sköts upp förra veckan av oro för Donald Trumps reaktion. Enligt tyska Handelsblatt kommer EU-kommissionen att inleda ett förfarande under Digital Services Act (DSA) med målet att tvinga företaget xAI att dra tillbaka funktionen som …
Svartarbete större än droger – så tjänar kriminella pengar i Sverige
Den kriminella ekonomin i Sverige omsätter cirka 352 miljarder kronor per år och genererar vinster på 185 miljarder kronor, visar en ny rapport. Men det är inte narkotika eller annan traditionell brottslighet som dominerar. Resultaten från studien utförd av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) är att svartarbete och skatteundandragande, inte narkotikahandel eller annan …
Trump mot bankjätten: Stämmer för miljardbelopp
President Donald Trump har stämt USA:s största bank JPMorgan Chase och dess vd Jamie Dimon på 5 miljarder dollar. Enligt honom stängde banken hans konton av politiska skäl. Stämningen, som lämnades in till en domstol i Florida på torsdagen, anklagar JPMorgan Chase för att ha brutit mot sin underförstådda princip om god tro och rättvist …
Tummen upp från FI för nya regler mot bedrägerier
Nya regler som ska försvåra för bedragare att nå sina offer kan träda i kraft den 1 augusti i år. Finansinspektionen ställer sig positiv till förslaget som bland annat ger teleoperatörer rätt att stoppa misstänkta meddelanden. I slutet av november förra året presenterade Regeringskansliet en promemoria med förslag på nya åtgärder mot bedrägerier genom elektronisk …
En bransch där riskerna staplas: "Affärer går väldigt snabbt"
Byggbranschen är en av Sveriges mest riskutsatta sektorer. Omkring 20 procent av alla mutbrottsdomar kopplas hit, samtidigt som problemen i leverantörsleden växer. I sin nya handbok Tillbörlig aktsamhet i din värdekedja pekar Parul Sharma ut varför utvecklingen fortsätter, trots omfattande regelverk. ”Det här är en oerhört lukrativ bransch där affärer går väldigt snabbt”, säger hon. …
Regeringen presenterade i fredags ett lagförslag om en statlig e-legitimation som ska utfärdas av Polismyndigheten och träda i kraft den 1 december 2026.
Syftet är att stärka samhällets motståndskraft vid cyberangrepp, motverka bedrägerier och ge fler tillgång till elektronisk identifiering, enligt civilminister Erik Slottner.
Den statliga e-legitimationen blir tillgänglig för svenska medborgare, utlänningar folkbokförda i Sverige samt vissa diplomater.
Missa inte: Samfundet lanserar digital advokatlegitimation med Freja. Realtid
Åldersgränsen är nio år och e-legitimationen ska finnas på fysisk bärare, exempelvis ett eget kort eller det nationella id-kortet.
Krav på erkännande av flera leverantörer
Men lagförslaget innehåller också ett krav som kan få stora konsekvenser för marknaden.
Offentliga och offentligt finansierade verksamheter måste erkänna alla e-legitimationer som uppfyller vissa förutsättningar, bland annat statligt godkännande och anslutning till offentliga anskaffningssystem.
Ett av de företa som redan uppfyller dessa krav är Freja eID. Vilket gör kan därmed bli ett obligatoriskt alternativ hos cirka 20 000 aktörer. Det gäller även BankID.
Läs även: Bank-id välkomnar konkurrens – trots växande kritik. Realtid
Detta omfattar kommuner, regioner samt privata vårdtjänster, friskolor och omsorgstjänster som kräver e-legitimering.
Sedan den 1 januari 2026 gäller redan ett liknande krav för statliga myndigheter, med få undantag.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Antalet kunder kan flerfaldigas
Johan Henrikson, vd för Freja eID Group, ser stora möjligheter. Den 31 december hade bolaget 564 abonnemangskunder.
”Med detta förslag kan antalet kunder komma att flerfaldigas. Mycket talar för att lagförslaget kan öka kundtillströmningen i en takt vi inte sett tidigare”, kommenterar Henrikson i ett pressmeddelande.
Missa inte: Nytt grepp ska stoppa ID-bedrägerier. Dagens PS
Han lyfter även möjligheter till merförsäljning av produkter som Frejas e-tjänstelegitimation och internationella e-legitimation, där efterfrågan redan är stark inom utbildning och vård.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.