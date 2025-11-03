Ett avgörande från Högsta domstolen väcker stark kritik från handeln. Nu varnas för att organiserade ligor kommer att anpassa sina metoder.
"Ligorna jublar" – handeln rasar över HD:s beslut
När en 33-årig man stod åtalad för att ha stulit skor och en bok värda totalt 2 561 kronor ifrågasatte hans försvar rimligheten i straffet.
Prisutvecklingen i samhället borde väl motivera en höjning av gränsen för vad som räknas som ringa stöld?
Både tingsrätt och hovrätt avvisade argumentet. Men när målet nådde Högsta domstolen fick mannen rätt – och Sveriges butiker fick ett besked som väcker stark kritik.
Formeln bakom beslutet
Värdegränsen mellan ringa stöld och normalgraden höjs nu från 1 250 kronor till 1 500 kronor, meddelar HD. Domstolen hänvisar till att penningvärdet förändrats sedan senaste justeringen 2019, skriver Dagens Juridik.
I sitt avgörande avslöjar HD också hur framtida höjningar ska beräknas.
Domstolen konstaterar att gränsen sedan 1990 har höjts med omkring 25 procent vid varje tillfälle, skriver Mårten Schultz, professor i civilrätt, i Svenska Dagbladet.
Nästa justering bör därför inte ske förrän konsumentprisindex har stigit så mycket att 800 kronor från december 1990 motsvarar mer än 2 000 kronor, enligt HD:s beslut.
”Saknar verklighetsförankring”
För Svensk Handel är beskedet en ”sorgens dag”, enligt Dagens Juridik.
Organisationens säkerhetschef Nina Jelver menar att organiserade stöldligor använder gränsen för ringa stöld som riktmärke när brott begås – för att minimera risken att straffet blir något annat än böter.
”Dagens beslut från Högsta domstolen får de organiserade stöldligorna att jubla”, säger Jelver, som kritiserar att HD enbart tagit ställning till penningvärdesjusteringar.
Döms för ringa stöld
Svensk Handel varnar för att höjningen kommer leda till fler stölder och högre säkerhetskostnader, vilket i slutändan kan slå mot konsumenternas plånböcker.
Vice riksåklagaren medgav i ett yttrande till HD att gränsen kunde höjas – ett ställningstagande som Svensk Handel redan då ansåg saknade verklighetsförankring, enligt Dagens Juridik.
Den 33-årige mannen döms nu för två fall av ringa stöld.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
