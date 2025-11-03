"Ligorna jublar" – handeln rasar över HD:s beslut

När en 33-årig man stod åtalad för att ha stulit skor och en bok värda totalt 2 561 kronor ifrågasatte hans försvar rimligheten i straffet.

Prisutvecklingen i samhället borde väl motivera en höjning av gränsen för vad som räknas som ringa stöld?

Både tingsrätt och hovrätt avvisade argumentet. Men när målet nådde Högsta domstolen fick mannen rätt – och Sveriges butiker fick ett besked som väcker stark kritik.

Formeln bakom beslutet

Värdegränsen mellan ringa stöld och normalgraden höjs nu från 1 250 kronor till 1 500 kronor, meddelar HD. Domstolen hänvisar till att penningvärdet förändrats sedan senaste justeringen 2019, skriver Dagens Juridik.

I sitt avgörande avslöjar HD också hur framtida höjningar ska beräknas.

Domstolen konstaterar att gränsen sedan 1990 har höjts med omkring 25 procent vid varje tillfälle, skriver Mårten Schultz, professor i civilrätt, i Svenska Dagbladet.

Nästa justering bör därför inte ske förrän konsumentprisindex har stigit så mycket att 800 kronor från december 1990 motsvarar mer än 2 000 kronor, enligt HD:s beslut.