Advokatsamfundets disciplinnämnd tog under 2025 upp drygt 40 procent fler ärenden på eget initiativ jämfört med föregående år.
Hårdare tag i advokatkåren – fler varningar och uteslutningar
Det framgår av disciplinnämndens verksamhetsberättelse för 2025.
Totalt inkom 692 anmälningar till disciplinnämnden under året, en ökning från föregående år då antalet låg kring 600, enligt Advokatsamfundet.
Ökningen förklaras delvis av att kunskapen om möjligheten att anmäla advokater har spridits genom samfundets informationsinsatser och ett digitalt anmälningsverktyg, uppger samfundet.
Fler ärenden på eget initativ
Antalet ärenden som togs upp av Advokatsamfundets styrelse på initiativ av generalsekreteraren Mia Edwall Insulander steg till 96, från 68 ärenden 2024. Det ska enligt samfundet just vara den proaktiva tillsynen som står för den tydligaste förändringen i årets statistik.
”Det är viktigt att komma ihåg att syftet med disciplinnämnden är att upprätthålla en fortsatt hög etisk nivå i advokatkåren. De disciplinära avgörandena bidrar till detta, såväl som tillsynsenhetens granskningar”, säger Magnus Wallander, ordförande för disciplinnämnden, i en kommentar.
Totalt avgjordes 281 ärenden i plenum under 2025, en ökning från 229 ärenden året innan.
Påföljderna fördelade sig på 122 erinringar, 38 varningar, 33 varningar med straffavgift och fyra uteslutningar ur samfundet, enligt verksamhetsberättelsen.
Mer personal har förstärkt tillsyne
Mia Edwall Insulander framhåller att den proaktiva tillsynen har förstärkts med ytterligare personal, inte minst kopplat till penningtvättslagstiftningen.
”Den proaktiva tillsynen har under året utvidgats med ytterligare personalförstärkningar inom tillsynen hänförlig till bland annat penningtvättslagstiftningen. Tillsynsenheten informerar om sitt arbete på sin webbplats, vilket sannolikt bidrar till ökad medvetenhet och kunskap generellt om Advokatsamfundets verksamhet”, säger hon.
Advokatsamfundets disciplinnämnd består av elva ledamöter, varav åtta advokater valda av samfundets fullmäktige och tre offentliga representanter utsedda av regeringen.
Justitiekanslern utövar tillsyn över disciplinverksamheten och kan begära omprövning av nämndens beslut.