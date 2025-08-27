Företagen drunknar compliance – upp till 20% av budgeten

Hållbarhet och penningtvätt i fokus

De mest svårhanterliga områdena är enligt undersökningen hållbarhetsrelaterade regler, följt av krav kring penningtvätt och mutbrott. Dessa regelverk ses som särskilt betungande för organisationer, både på grund av komplexitet och risken för sanktioner.

Först och främst är det hållbarhetsreglerna. Sen kommer reglerna kring penningtvätt och mutbrott, säger Kronö.

Tekniken halkar efter

Trots att AI och automatisering ofta lyfts fram som lösningar för att hantera växande regelkrav visar svaren att få företag använder tekniken.

Här ligger de flesta efter. Det är få som använder sig av tekniken för att underlätta arbetet med regel efterlevnad, säger Kronö.

Frustration och krav på förenkling

Sammanfattningsvis visar enkäten att företagsledare och specialister ser compliance som en kostsam och resurskrävande börda.

Många uttrycker frustration över komplexa regelverk och lika många önskar att reglerna kunde förenklas, säger Kronö.

Frågan blir allt mer central för styrelser och ledningsgrupper i takt med att både nationella och internationella regelverk växer i omfattning. För näringslivet återstår att se om tekniken kan bli nyckeln till att vända regelbördan till affärsnytta.

