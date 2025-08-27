Realtid
Företagen drunknar compliance – upp till 20% av budgeten

Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Nästan hälften av svenska företag lägger minst tio procent av sin budget på compliance. Var femte bolag tvingas lägga det dubbla. Trots kostnaden anser en majoritet att nyttan är låg.

“Många uttrycker frustration över komplexa regelverk”, säger Simon Kronö, redaktionschef på Realtid.

Kostsam regelbörda utan affärsnytta

Compliance har seglat upp som en av de största utmaningarna i svenskt näringsliv. I Realtids undersökning bland chefer och specialister inom området framgår det att regelbördan slukar en allt större del av företagens budgetar.

Läs mer:
Så utnyttjar kriminella systemets svagheter. Realtid

Nästan hälften av företagen lägger tio procent på compliance, men för vart femte bolag är siffran så hög som tjugo procent, säger Simon Kronö, redaktionschef på Realtid.

Trots det tunga ekonomiska avtrycket upplever bolagen inte att de får något tillbaka. “Hälften tycker att det mest är byråkrati” och en låg andel tycker att det finns affärsnytta i de här nya reglerna”, fortsätter Kronö.

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Hållbarhet och penningtvätt i fokus

De mest svårhanterliga områdena är enligt undersökningen hållbarhetsrelaterade regler, följt av krav kring penningtvätt och mutbrott. Dessa regelverk ses som särskilt betungande för organisationer, både på grund av komplexitet och risken för sanktioner.

Läs mer:
”Meningslös byråkrati” – Företagen rasar. Realtid

Först och främst är det hållbarhetsreglerna. Sen kommer reglerna kring penningtvätt och mutbrott, säger Kronö.

Tekniken halkar efter

Trots att AI och automatisering ofta lyfts fram som lösningar för att hantera växande regelkrav visar svaren att få företag använder tekniken.

Här ligger de flesta efter. Det är få som använder sig av tekniken för att underlätta arbetet med regel efterlevnad, säger Kronö.

Frustration och krav på förenkling

Sammanfattningsvis visar enkäten att företagsledare och specialister ser compliance som en kostsam och resurskrävande börda.

Många uttrycker frustration över komplexa regelverk och lika många önskar att reglerna kunde förenklas, säger Kronö.

Frågan blir allt mer central för styrelser och ledningsgrupper i takt med att både nationella och internationella regelverk växer i omfattning. För näringslivet återstår att se om tekniken kan bli nyckeln till att vända regelbördan till affärsnytta.

Missa inte:
Tullar en ny riskzon för företag. Dagens PS

