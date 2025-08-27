Nästan hälften av svenska företag lägger minst tio procent av sin budget på compliance. Var femte bolag tvingas lägga det dubbla. Trots kostnaden anser en majoritet att nyttan är låg.
Företagen drunknar compliance – upp till 20% av budgeten
Mest läst i kategorin
Styrelseledamöter överlät ramavtal – nu får de betala skadestånd
I samband med en likvidation överlät två av tre styrelseledamöter ett ramavtal till ett nytt bolag. Det drabbade den tredje ledamoten som nu får skadestånd efter fällande dom i Högsta domstolen. Två av tre styrelseledamöter i ett aktiebolag överlät ett ramavtal till ett nytt bolag som de två hade ägarintressen i. Detta skedde samma som …
Rysk oligark stämmer EU för förtal: "Bara åsikter"
Alisher Usmanov pekades ut som Vladimir Putins favoritoligark och belades med sanktioner av EU. Nu går han till motattack. Efter att Ryssland invaderade Ukraina 2022 utfärdade EU sanktioner mot ett antal ryska affärsmän som bedömdes stå nära regimen. En av dem var stålmagnaten Alisher Usmanov, som infördes på EU:s sanktionslista i september 2023. I motiveringen …
Bolagsjurister – en svår grupp att tillfredsställa
När en bolagsjurist tar hjälp av en advokatbyrå är kraven ofta högre. En ny undersökning går på djupet med hur önskemålen egentligen ser ut. Som bolagsjurist är det vanligt att ta hjälp av en advokatbyrå. Med tanke på att det finns en juridisk förförståelse kan det också leda till högre krav. Generellt är svenska bolagsjurister …
Högsta domstolen avgör hur den kriminella ekonomin ska straffas
En principiellt viktig dom om potentiell pengatvätt ska avgöras av Högsta domstolen. Ska pengar från brottslighet som används i annan verksamhet ses som bokföringsbrott eller inte är frågan. Det hela har sin början i en tingsrättsdom där två personer dömdes för grova bidragsbrott. De ansökte om och erhöll allmänt och särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan för …
Organiserad brottslighet ligger bakom fler vardagsbrott
Vardagsbrott som stölder och bedrägerier utförs allt oftare av kriminella nätverk. Det gör det mycket svårt för polisen, enligt en ny rapport. Den organiserade brottsligheten har länge varit ett samhällsproblem i Sverige. Nu visar det sig att yrkeskriminella också har börjat ge sig in i nya sektorer. Enligt en gemensam lägesrapport från flera myndigheter ligger …
“Många uttrycker frustration över komplexa regelverk”, säger Simon Kronö, redaktionschef på Realtid.
Kostsam regelbörda utan affärsnytta
Compliance har seglat upp som en av de största utmaningarna i svenskt näringsliv. I Realtids undersökning bland chefer och specialister inom området framgår det att regelbördan slukar en allt större del av företagens budgetar.
Läs mer:
Så utnyttjar kriminella systemets svagheter. Realtid
Nästan hälften av företagen lägger tio procent på compliance, men för vart femte bolag är siffran så hög som tjugo procent, säger Simon Kronö, redaktionschef på Realtid.
Trots det tunga ekonomiska avtrycket upplever bolagen inte att de får något tillbaka. “Hälften tycker att det mest är byråkrati” och en låg andel tycker att det finns affärsnytta i de här nya reglerna”, fortsätter Kronö.
Senaste nytt
Hållbarhet och penningtvätt i fokus
De mest svårhanterliga områdena är enligt undersökningen hållbarhetsrelaterade regler, följt av krav kring penningtvätt och mutbrott. Dessa regelverk ses som särskilt betungande för organisationer, både på grund av komplexitet och risken för sanktioner.
Läs mer:
”Meningslös byråkrati” – Företagen rasar. Realtid
Först och främst är det hållbarhetsreglerna. Sen kommer reglerna kring penningtvätt och mutbrott, säger Kronö.
Tekniken halkar efter
Trots att AI och automatisering ofta lyfts fram som lösningar för att hantera växande regelkrav visar svaren att få företag använder tekniken.
Här ligger de flesta efter. Det är få som använder sig av tekniken för att underlätta arbetet med regel efterlevnad, säger Kronö.
Frustration och krav på förenkling
Sammanfattningsvis visar enkäten att företagsledare och specialister ser compliance som en kostsam och resurskrävande börda.
Många uttrycker frustration över komplexa regelverk och lika många önskar att reglerna kunde förenklas, säger Kronö.
Frågan blir allt mer central för styrelser och ledningsgrupper i takt med att både nationella och internationella regelverk växer i omfattning. För näringslivet återstår att se om tekniken kan bli nyckeln till att vända regelbördan till affärsnytta.
Missa inte:
Tullar en ny riskzon för företag. Dagens PS
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.