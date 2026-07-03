Det råder fotbollsfeber i Mexiko. Inför den emotsedda matchen mot England speglas det tydligt i biljettpriserna.
Biljettpriserna skenar i VM – 360 000 för en plats
Biljettpriserna inför åttondelsfinalen mellan England och Mexiko i fotbolls-VM har skjutit i höjden.
På andrahandsmarknaden erbjuds de dyraste biljetterna för upp till 36 000 dollar, motsvarande omkring 360 000 kronor.
Enligt analysföretaget TicketData har priserna stigit med omkring en tredjedel på bara tre dagar.
Ökat intresse i landet
De billigaste biljetterna kostar nu nära 3 700 dollar, betydligt mer än till flera andra åttondelsfinaler, skriver Financial Times.
Söndagens möte spelas på Estadio Azteca i Mexico City, den sista VM-matchen som arrangeras på den klassiska arenan under årets turnering.
Intresset har ökat ytterligare sedan Mexiko tog sig vidare till slutspelet utan att släppa in ett enda mål.
Segern mot Ecuador tidigare i veckan utlöste omfattande firanden i huvudstaden, där uppskattningsvis en miljon människor samlades på gatorna.
Skolor har hållit stängt under Mexikos matchdagar och restauranger, kaféer och barer har satt upp tv-skärmar för att visa landslagets matcher.
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Spelas på hög höjd
Även på Fifa officiella återförsäljningsplattform har priserna rusat. Biljetter med ett ursprungligt pris på 180 dollar har lagts ut för närmare 10 000 dollar, utöver avgifter.
Mexikos president Claudia Sheinbaum har avstått från att närvara vid matcherna. Hon har sagt att beslutet är en solidaritetshandling gentemot de supportrar som inte har råd med de höga biljettpriserna.
England väntas samtidigt möta ett av världsfotbollens mest svårspelade publiktryck. Estadio Azteca, belägen drygt 2 200 meter över havet, har länge varit känd för sin intensiva atmosfär.
Englands lagkapten Harry Kane konstaterade efter lagets senaste seger att höjden ger Mexiko en tydlig fördel, eftersom värdnationen redan spelat merparten av sina VM-matcher där.
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