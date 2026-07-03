Biljettpriserna skenar i VM – 360 000 för en plats

Biljettpriserna inför åttondelsfinalen mellan England och Mexiko i fotbolls-VM har skjutit i höjden.

På andrahandsmarknaden erbjuds de dyraste biljetterna för upp till 36 000 dollar, motsvarande omkring 360 000 kronor.

Enligt analysföretaget TicketData har priserna stigit med omkring en tredjedel på bara tre dagar.

Ökat intresse i landet

De billigaste biljetterna kostar nu nära 3 700 dollar, betydligt mer än till flera andra åttondelsfinaler, skriver Financial Times.

Söndagens möte spelas på Estadio Azteca i Mexico City, den sista VM-matchen som arrangeras på den klassiska arenan under årets turnering.

Intresset har ökat ytterligare sedan Mexiko tog sig vidare till slutspelet utan att släppa in ett enda mål.

Segern mot Ecuador tidigare i veckan utlöste omfattande firanden i huvudstaden, där uppskattningsvis en miljon människor samlades på gatorna.

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Skolor har hållit stängt under Mexikos matchdagar och restauranger, kaféer och barer har satt upp tv-skärmar för att visa landslagets matcher.

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