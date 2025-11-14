"Extremt rättsosäkert": Kronofogden kritiseras för omstritt beslut

Guy Lofalk, som har varit förvaltare i cirka 1 000 konkurser sedan 1990-talet, fick den 16 juni 2023 ett mejl med rubriken ”Permanent avstyrkande av nya förordnanden”.

Beslutet kom utan förvarning och innebar att han inte längre kunde få nya uppdrag som konkursförvaltare.

”Det var i praktiken ett omedelbart yrkesförbud. Jag hade sex anställda, hyresavtal, samarbetspartners och omfattande pågående verksamhet”, säger Lofalk till Affärsvärlden.

Myndighetskritik och efterhandsmotivering

Kronofogden motiverade ursprungligen beslutet med arvodestvister, men förtydligade senare att myndigheten ansåg att Lofalk saknade insikt och erfarenhet.

Detta trots att han enligt Kronofogdens egen statistik låg cirka 30 procent under riksgenomsnittet per konkurs under åren 2020–2022.

Särskilt anmärkningsvärt är att Kronofogden sex månader tidigare, i december 2022, hade uppmanat Lofalk att utöka sin organisation och anställa fler jurister och ekonomer.

I maj 2023 försvarade myndigheten dessutom Lofalk i ett yttrande till Solna tingsrätt, där han beskrevs som en erfaren förvaltare som uppfyllde konkurslagens alla krav.

”Om man i december säger utöka din organisation och sen i juni säger att du får aldrig mer vara förvaltare. Då är det rätt anmärkningsvärt”, säger Lofalks juridiska ombud Clarence Crafoord till Affärsvärlden.