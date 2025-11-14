Advokaten Guy Lofalk, känd som rekonstruktör för Saab Automobile, har i praktiken fått yrkesförbud efter ett omstritt myndighetsbeslut. Det beslutet får nu stark kritik.
"Extremt rättsosäkert": Kronofogden kritiseras för omstritt beslut
Guy Lofalk, som har varit förvaltare i cirka 1 000 konkurser sedan 1990-talet, fick den 16 juni 2023 ett mejl med rubriken ”Permanent avstyrkande av nya förordnanden”.
Beslutet kom utan förvarning och innebar att han inte längre kunde få nya uppdrag som konkursförvaltare.
”Det var i praktiken ett omedelbart yrkesförbud. Jag hade sex anställda, hyresavtal, samarbetspartners och omfattande pågående verksamhet”, säger Lofalk till Affärsvärlden.
Myndighetskritik och efterhandsmotivering
Kronofogden motiverade ursprungligen beslutet med arvodestvister, men förtydligade senare att myndigheten ansåg att Lofalk saknade insikt och erfarenhet.
Detta trots att han enligt Kronofogdens egen statistik låg cirka 30 procent under riksgenomsnittet per konkurs under åren 2020–2022.
Särskilt anmärkningsvärt är att Kronofogden sex månader tidigare, i december 2022, hade uppmanat Lofalk att utöka sin organisation och anställa fler jurister och ekonomer.
I maj 2023 försvarade myndigheten dessutom Lofalk i ett yttrande till Solna tingsrätt, där han beskrevs som en erfaren förvaltare som uppfyllde konkurslagens alla krav.
”Om man i december säger utöka din organisation och sen i juni säger att du får aldrig mer vara förvaltare. Då är det rätt anmärkningsvärt”, säger Lofalks juridiska ombud Clarence Crafoord till Affärsvärlden.
Kritik från förvaltningsrättsexpert
Uppsala-professorn Olle Lundin, en av Sveriges främsta experter på förvaltningsrätt, är mycket kritisk till Kronofogdens agerande. Han kallar det ”extremt rättsosäkert” i Affärsvärlden.
”Det verkar som att det räcker med att komma på kant med någon handläggare på Kronofogden, sen är man helrökt”, säger Lundin och konstaterar att Lofalk i praktiken har blivit rättslös eftersom beslutet inte kan överklagas.
”Det låter inte som rättsstaten Sverige. Men uppenbarligen”, säger professorn.
Lundin betonar att rätten att bedriva näring är grundlagsskyddad och att det är ”väldigt olyckligt” när man inte får möjlighet till överprövning vid denna typ av myndighetsbeslut.
Brottsutredning inledd
Kammaråklagare Alexandra Bittner, som förra året ledde utredningen mot Skatteverket, har nu inlett förundersökning om tjänstefel mot Kronofogden. Hon har dock helt avböjt att kommentera ärendet.
Lofalk företräds av advokaten Johan Eriksson, ordförande i Sveriges Advokatsamfund.
”Att en förundersökning inleds i det här läget betyder att en åklagare har kommit fram till att det finns anledning att misstänka brott i tjänsten – inom ramen för en myndighetsutövning. Sen kan man generellt säga att det är naturligtvis allvarligt när det är så”, säger Eriksson till Affärsvärlden.
Kronofogden uppger att myndigheten inte känner till den pågående brottsutredningen och har avböjt att kommentera artikelns uppgifter.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
