Åklagare utreder Kronofogden för misstänkt tjänstefel

Alexandra Bittner ledde förra året även utredningen mot Skatteverket, där finansmannen Ola Nordquist tvingades betala 125 procent i skatt.

Båda fallen företräds av Johan Eriksson, ordförande i Sveriges Advokatsamfund.

”Att en förundersökning inleds i det här läget betyder att en åklagare har kommit fram till att det finns anledning att misstänka brott i tjänsten – inom ramen för en myndighetsutövning”, säger Eriksson till Affärsvärlden.

Stoppades från 1 000 konkurser

Guy Lofalk, känd som rekonstruktör för Saab (börskurs Saab) Automobile och med cirka 1 000 konkurser bakom sig, stoppades sommaren 2023 från nya uppdrag.

Myndigheten motiverade beslutet med höga arvoden – något Lofalk bestrider med hänvisning till Kronofogdens egen statistik.

”Det var i praktiken ett omedelbart yrkesförbud”, säger Lofalk till Affärsvärlden.

Beslutet kom enligt advokaten helt oväntat. Ett halvår tidigare hade myndigheten uppmuntrat honom att utöka sin organisation.

ANNONS

Kronofogden okunnig om utredningen

Brottsutredningen kommer som en överraskning för Kronofogden själva.

”Vi har ingen information om att det öppnats en förundersökning om tjänstefel mot personal på Kronofogden”, säger pressekreterare Daniel Kinnerup till Affärsvärlden.

Eriksson vill inte kommentera närmare detaljer kring vad förundersökningen omfattar.