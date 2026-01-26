26 jan. 2026

Realtid
JUST NU:

Wallenbergs superdator snart klar

Realtid.se
Juridik

EU startar process mot Musks Grok

Elon Musk har gjort Grok till flaggskeppet i sin AI-satsning. (Foto: AP)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 26 jan. 2026Publicerad: 26 jan. 2026

EU-kommissionen kommer på måndag att öppna ett formellt förfarande mot Elon Musks AI-chatbot Grok. Beslutet kommer efter att processen initialt sköts upp förra veckan av oro för Donald Trumps reaktion.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt tyska Handelsblatt kommer EU-kommissionen att inleda ett förfarande under Digital Services Act (DSA) med målet att tvinga företaget xAI att dra tillbaka funktionen som möjliggör skapande av sexualiserade bilder och videor av verkliga personer utan deras samtycke.

Missa inte: Musks AI avklädde kvinnor och barn – länder kräver svar. Realtid

Chattboten, som är tillgänglig via Elon Musks sociala medieplattform X, har kritiserats världen över för att kunna generera sådant material även av minderåriga.

Sköts upp på grund av rädsla för Trump

Förfarandet skulle ursprungligen ha inletts förra måndagen. Men EU-kommissionens kabinett stoppade processen av rädsla för att provocera den amerikanske presidenten Donald Trump.

Beslutet kom efter att Trump helgen innan hade hotat flera EU-länder, däribland Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, med ytterligare tullar om ingen överenskommelse nåddes kring hans planer på Grönland.

Läs även: Grok 3 är här – Musk: ”Världens smartaste AI”. Realtid

Trump har sedan dess dragit tillbaka sina tullhot.

ANNONS
ANNONS

Poltiker och skådespelar utsatta

Bland de drabbade finns den svenska energi- och näringsministern Ebba Busch, där AI-genererade bilder i bikini spridits utan hennes samtycke.

”Som kvinna väljer jag när, var och för vem jag visar mig i bikini”, sade Busch i en video på X enligt SVT.

Hon uttryckte oro för att vilken dotter som helst kan utsättas för samma behandling.

Missa inte: Enligt Grok är Elon Musk bäst på allt. Dagens PS

Även barnskådespelaren Nell Fischer från Netflix-serien Stranger Things har drabbats, vilket lett till skarp kritik från barnrättsorganisationer.

Sveriges socialminister Jakob Forssmed kallade det för ”ytterligare ett groteskt exempel på att techbolagen är beredda att utveckla tjänster som exploaterar människor”, uppgav han till SVT tidigare.

Vissa åtgärder har tagits

ANNONS

Enligt Handelsblatt har xAI visserligen vidtagit vissa åtgärder, som att införa tekniska spärrar mot sexualisering av barn, men bilder av vuxna kan fortfarande skapas utan samtycke.

Kommissionen anser att åtgärderna inte går tillräckligt långt. Länder som Malaysia och Indonesien har redan spärrat chattboten helt.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIElon MuskEUGrok
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS