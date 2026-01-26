EU startar process mot Musks Grok

Enligt tyska Handelsblatt kommer EU-kommissionen att inleda ett förfarande under Digital Services Act (DSA) med målet att tvinga företaget xAI att dra tillbaka funktionen som möjliggör skapande av sexualiserade bilder och videor av verkliga personer utan deras samtycke.

Chattboten, som är tillgänglig via Elon Musks sociala medieplattform X, har kritiserats världen över för att kunna generera sådant material även av minderåriga.

Sköts upp på grund av rädsla för Trump

Förfarandet skulle ursprungligen ha inletts förra måndagen. Men EU-kommissionens kabinett stoppade processen av rädsla för att provocera den amerikanske presidenten Donald Trump.

Beslutet kom efter att Trump helgen innan hade hotat flera EU-länder, däribland Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, med ytterligare tullar om ingen överenskommelse nåddes kring hans planer på Grönland.

Trump har sedan dess dragit tillbaka sina tullhot.