EU-kommissionen kommer på måndag att öppna ett formellt förfarande mot Elon Musks AI-chatbot Grok. Beslutet kommer efter att processen initialt sköts upp förra veckan av oro för Donald Trumps reaktion.
EU startar process mot Musks Grok
Enligt tyska Handelsblatt kommer EU-kommissionen att inleda ett förfarande under Digital Services Act (DSA) med målet att tvinga företaget xAI att dra tillbaka funktionen som möjliggör skapande av sexualiserade bilder och videor av verkliga personer utan deras samtycke.
Chattboten, som är tillgänglig via Elon Musks sociala medieplattform X, har kritiserats världen över för att kunna generera sådant material även av minderåriga.
Sköts upp på grund av rädsla för Trump
Förfarandet skulle ursprungligen ha inletts förra måndagen. Men EU-kommissionens kabinett stoppade processen av rädsla för att provocera den amerikanske presidenten Donald Trump.
Beslutet kom efter att Trump helgen innan hade hotat flera EU-länder, däribland Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, med ytterligare tullar om ingen överenskommelse nåddes kring hans planer på Grönland.
Trump har sedan dess dragit tillbaka sina tullhot.
Poltiker och skådespelar utsatta
Bland de drabbade finns den svenska energi- och näringsministern Ebba Busch, där AI-genererade bilder i bikini spridits utan hennes samtycke.
”Som kvinna väljer jag när, var och för vem jag visar mig i bikini”, sade Busch i en video på X enligt SVT.
Hon uttryckte oro för att vilken dotter som helst kan utsättas för samma behandling.
Även barnskådespelaren Nell Fischer från Netflix-serien Stranger Things har drabbats, vilket lett till skarp kritik från barnrättsorganisationer.
Sveriges socialminister Jakob Forssmed kallade det för ”ytterligare ett groteskt exempel på att techbolagen är beredda att utveckla tjänster som exploaterar människor”, uppgav han till SVT tidigare.
Vissa åtgärder har tagits
Enligt Handelsblatt har xAI visserligen vidtagit vissa åtgärder, som att införa tekniska spärrar mot sexualisering av barn, men bilder av vuxna kan fortfarande skapas utan samtycke.
Kommissionen anser att åtgärderna inte går tillräckligt långt. Länder som Malaysia och Indonesien har redan spärrat chattboten helt.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
