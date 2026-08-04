Efter miljonkraschen: Nu avslutas konkursen i First North-bolaget

Pallas Group ansökte om konkurs i slutet av oktober 2019.

Bolaget, som var noterat på Nasdaq First North Growth Market, hade enligt egen uppgift stora lönsamhetsproblem och behövde 25–30 miljoner kronor i nytt rörelsekapitalm pengar som aldrig kom.

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Bolagets två tankfartyg var för skuldtyngda för att kunna säljas, skrev Sjöfartstidningen då.

Moderbolaget avnoterades den 1 november 2019 och hade vid konkursen drygt 1 000 aktieägare. Enligt Dagens Juridik hade moderbolaget ställt ut en obegränsad moderbolagsgaranti för koncernkrediter på 75 miljoner kronor, och konkursförvaltaren bedömde bristen i boet till 81,7 miljoner kronor.

Storägarens roll

Majoritetsägaren Capital Conquest AB är en central borgenär.

När likviditeten sinade månaderna före konkursen betalade storägaren de konsulter som moderbolaget anlitat, och fick därmed en stor fordran på bolaget, framgår det av förvaltarens redovisning.

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Redan 2019 tonade Capital Conquests vd Glenn Renhult ned exponeringen. Då uppgav uppgav han att bolagets samlade fordran och investering i Pallas landade på omkring 800 000 kronor, motsvarande knappt en procent av balansräkningen.