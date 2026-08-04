Efter snart sju år är rederikoncernen Pallas Groups konkurs till ända. Göteborgs tingsrätt har beslutat att skriva av konkursen i moderbolaget och samtidigt avgjort en utdragen tvist om konkursförvaltarens arvode.
Efter miljonkraschen: Nu avslutas konkursen i First North-bolaget
Pallas Group ansökte om konkurs i slutet av oktober 2019.
Bolaget, som var noterat på Nasdaq First North Growth Market, hade enligt egen uppgift stora lönsamhetsproblem och behövde 25–30 miljoner kronor i nytt rörelsekapitalm pengar som aldrig kom.
Missa inte: Tingsrätten skickade fel – nu rivs domen upp. Realtid
Bolagets två tankfartyg var för skuldtyngda för att kunna säljas, skrev Sjöfartstidningen då.
Moderbolaget avnoterades den 1 november 2019 och hade vid konkursen drygt 1 000 aktieägare. Enligt Dagens Juridik hade moderbolaget ställt ut en obegränsad moderbolagsgaranti för koncernkrediter på 75 miljoner kronor, och konkursförvaltaren bedömde bristen i boet till 81,7 miljoner kronor.
Storägarens roll
Majoritetsägaren Capital Conquest AB är en central borgenär.
När likviditeten sinade månaderna före konkursen betalade storägaren de konsulter som moderbolaget anlitat, och fick därmed en stor fordran på bolaget, framgår det av förvaltarens redovisning.
Läs även: Positiv spiral bruten – konkurserna ökar igen. Dagens PS
Redan 2019 tonade Capital Conquests vd Glenn Renhult ned exponeringen. Då uppgav uppgav han att bolagets samlade fordran och investering i Pallas landade på omkring 800 000 kronor, motsvarande knappt en procent av balansräkningen.
Tvisten om arvodet
Konkursförvaltaren begärde drygt 783 000 kronor för 252 timmars arbete. Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) var kritisk och menade att arbete överlappat med dotterbolaget Pallas Shippings konkurs, där arvodet redan satts ned. TSM ansåg att skäligt arvode inte översteg 172 000 kronor plus moms.
Missa inte: AI-lagen träder i kraft: Det måste alla svenska företag ändra direkt. Realtid
Tingsrätten landade mitt emellan parterna och bestämde arvodet till drygt 544 000 kronor, en prutning på cirka 240 000 kronor, men betydligt mer än vad TSM förordat.
Rätten fann ingen anledning att ifrågasätta förvaltarens nedlagda tid eller skicklighet, men gav TSM rätt i att en förvaltare inte ska fullgöra konkursbolagets bokföringsskyldighet.