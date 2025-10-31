Trots tecken på stabilisering i vissa branscher bär svenska företag fortfarande på stora uppskjutna skattebetalningar från pandemin.
"Hög konkursrisk” – pandemiskulder kan fälla större bolag
Mest läst i kategorin
Amazon och Apple glänser – men därför straffas Meta
Investerare straffar Meta för höga utgifter trots stark försäljningstillväxt, medan Amazon och Apple lyfter börserna med solida resultat. Den senaste veckans techrapporter visar att aktiemarknaden inte längre ger techbolagen fria händer att spendera hur mycket som helst på artificiell intelligens. Trots likartade resultat behandlades Alphabet och Meta helt olika av investerare, vilket avslöjar att lönsamhet …
Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt
Bedömare av internationell politik har svårt att bringa klarhet i Donald Trumps utrikesdoktrin. För länder som vill blidka presidenten handlar det mycket om att testa sig fram. Ett år efter återvalet har USA:s utrikespolitik under Donald Trump blivit alltmer oförutsägbar, styrd av presidentens personliga preferenser snarare än etablerade diplomatiska riktlinjer. Länder som tidigare varit nära …
Daniel Eks drönare utklassar Peter Thiels
Det tyska drönbolaget Stark, som backats av teknikmagaten Peter Thiel, misslyckades helt i två militära övningar med brittiska och tyska stridskrafterna. Inte ett enda mål träffades i fyra försök. Stark, som grundades så sent som juli 2024, har vuxit explosionsartat med stöd från Silicon Valley-investerare som Peter Thiels investmentbolag, Sequoia Capital och Nato Innovation Fund. …
Bulgarien stoppar dieselexport efter sanktioner
Bulgarien stoppar tillfälligt export av bland annat diesel och flygbränsle för att säkra den inhemska tillgången efter sanktionerna mot ryska Lukoil. Det finns en allvarlig risk för störningar i leveranskedjan och problem med bränslemarknaden, säger den bulgariske parlamentsledamoten Yordan Tsonev, från partiet Rörelsen för rättigheter och friheter, till Bloomberg. Det ryska oljebolaget Lukoil, som nyligen …
Hindenburg utlöst på börsen – katastrof eller falskt alarm?
Torsdagens nedgång på Wall Street utlöste den omdebatterade tekniska indikatorn ”Hindenburg Omen”, en som historiskt har förekommit inför större börskrascher. Men experter betonar att signalen långt ifrån är någon garanti för kommande fall. Nedgången på torsdagen var tydlig. S&P 500 backade med 1 procent, tekniktunga Nasdaq föll 1,6 procent och Dow Jones tappade 0,2 procent. …
En ny analys från Dun & Bradstreet visar att 12,2 miljarder kronor återstår att betala, och att över en kvarts miljard redan gått förlorad när företag inte klarat återbetalningarna.
Svenska aktiebolag dessutom totalt genomsnittliga skulder på omkring 1,24 miljoner kronor per bolag. Det visar den nya analysen.
Miljardnota för staten efter Northvolts konkurs
Staten har betalat nästan en miljard kronor i lönekostnader efter Northvolt-konkursen, visar Dagens Nyheters sammanställning.
Stora belopp har gått förlorade
Redan nu har 271 miljoner kronor, motsvarande drygt två procent av de totala anstånden, räknats som förluster eftersom flera bolag med skulder tvingats i konkurs.
”Det här är pengar som i praktiken är förlorade, vilket visar på hur snabbt skulder kan bli permanenta förluster när bolag inte klarar av återbetalningarna”, säger Henrik Hargéus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet i en kommentar.
Missa inte:
Fabege kan pusta ut – O’Learys återuppstår. Realtid
Staten har enligt uppgifter till SVT sedan pandemin hittills gått miste om nästan tio miljarder kronor när företag inte klarat återbetalningskravet, skriver Dagens PS. Totalt 9 400 företag som beviljats anstånd har gått i konkurs.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Ökad risk för konkurs för större bolag
Även om antalet konkurser 2025 totalt sett ligger i linje med nivåerna under 2024 ser Dun & Bradstreet en ökad konkursrisk under de kommande tolv månaderna. Framför allt bland större bolag.
En bidragande orsak är att andelen företag med betalningsanmärkningar fortsätter att öka i nästan alla branscher, vilket tyder på problem med kassaflödet.
”Det allvarliga är att andelen företag med betalningsanmärkningar fortsätter att öka. Vi ser att antalet konkurser har ökat under september och oktober vilket innebär att den tidigare konkursnedgången är bruten”, säger Hargéus till EFN.
Läs även:
Trenden står sig – fortsatt ras för konkurserna. Dagens PS
Hittills har många mindre företag med skatteanstånd redan gått i konkurs, men nu kan större aktörer stå på tur.
”Det som finns kvar är något större företag, och vissa branscher är mer utsatta – restauranger och byggbolag till exempel, men även inom handeln är läget tufft”, säger Hargéus till EFN.
Byggsektorn visar försiktig återhämtning
Byggbranschen, som under en längre tid tyngts av både konkurser och kvarstående skatteanstånd, visar nu på en försiktig minskning i konkursrisk jämfört med föregående år.
Samtidigt kvarstår en stor ekonomisk press i sektorn, med fördröjda byggstarter och höga finansieringskostnader tillsammans med minskad efterfrågan.
Missa inte:
Fler fastighetskonkurser: ”Ganska dramatiskt”. Dagens PS
”Byggsektorn är på väg mot en viss stabilisering, men risknivån är fortsatt hög. Bolag med stora anstånd och svaga kassaflöden är särskilt sårbara, och mycket hänger nu på hur snabbt projekt och investeringar kommer igång, säger Hargéus i ett pressmeddelande.
Det finns dock vissa ljusglimtar. Antalet nystartade bolag har ökat under sommaren, och enligt Dun & Bradstreet finns det nu en nettotillväxt jämfört med hur många bolag som går i konkurs.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.