En ny analys från Dun & Bradstreet visar att 12,2 miljarder kronor återstår att betala, och att över en kvarts miljard redan gått förlorad när företag inte klarat återbetalningarna.

Svenska aktiebolag dessutom totalt genomsnittliga skulder på omkring 1,24 miljoner kronor per bolag. Det visar den nya analysen.

Stora belopp har gått förlorade

Redan nu har 271 miljoner kronor, motsvarande drygt två procent av de totala anstånden, räknats som förluster eftersom flera bolag med skulder tvingats i konkurs.

”Det här är pengar som i praktiken är förlorade, vilket visar på hur snabbt skulder kan bli permanenta förluster när bolag inte klarar av återbetalningarna”, säger Henrik Hargéus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet i en kommentar.

Missa inte:

Fabege kan pusta ut – O’Learys återuppstår. Realtid

Staten har enligt uppgifter till SVT sedan pandemin hittills gått miste om nästan tio miljarder kronor när företag inte klarat återbetalningskravet, skriver Dagens PS. Totalt 9 400 företag som beviljats anstånd har gått i konkurs.