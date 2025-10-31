Realtid
Realtid.se
Börs & finans

"Hög konkursrisk” – pandemi­skulder kan fälla större bolag

Fler konkurser kan vara på väg. Stora bolag i fara. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Trots tecken på stabilisering i vissa branscher bär svenska företag fortfarande på stora uppskjutna skattebetalningar från pandemin.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En ny analys från Dun & Bradstreet visar att 12,2 miljarder kronor återstår att betala, och att över en kvarts miljard redan gått förlorad när företag inte klarat återbetalningarna.

Svenska aktiebolag dessutom totalt genomsnittliga skulder på omkring 1,24 miljoner kronor per bolag. Det visar den nya analysen.

Miljardnota för staten efter Northvolts konkurs

Staten har betalat nästan en miljard kronor i lönekostnader efter Northvolt-konkursen, visar Dagens Nyheters sammanställning.

Stora belopp har gått förlorade

Redan nu har 271 miljoner kronor, motsvarande drygt två procent av de totala anstånden, räknats som förluster eftersom flera bolag med skulder tvingats i konkurs.

”Det här är pengar som i praktiken är förlorade, vilket visar på hur snabbt skulder kan bli permanenta förluster när bolag inte klarar av återbetalningarna”, säger Henrik Hargéus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet i en kommentar.

Missa inte:
Fabege kan pusta ut – O’Learys återuppstår. Realtid

Staten har enligt uppgifter till SVT sedan pandemin hittills gått miste om nästan tio miljarder kronor när företag inte klarat återbetalningskravet, skriver Dagens PS. Totalt 9 400 företag som beviljats anstånd har gått i konkurs.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Ökad risk för konkurs för större bolag

Även om antalet konkurser 2025 totalt sett ligger i linje med nivåerna under 2024 ser Dun & Bradstreet en ökad konkursrisk under de kommande tolv månaderna. Framför allt bland större bolag.

En bidragande orsak är att andelen företag med betalningsanmärkningar fortsätter att öka i nästan alla branscher, vilket tyder på problem med kassaflödet.

”Det allvarliga är att andelen företag med betalningsanmärkningar fortsätter att öka. Vi ser att antalet konkurser har ökat under september och oktober vilket innebär att den tidigare konkursnedgången är bruten”, säger Hargéus till EFN.

Läs även:
Trenden står sig – fortsatt ras för konkurserna. Dagens PS

Hittills har många mindre företag med skatteanstånd redan gått i konkurs, men nu kan större aktörer stå på tur.

”Det som finns kvar är något större företag, och vissa branscher är mer utsatta – restauranger och byggbolag till exempel, men även inom handeln är läget tufft”, säger Hargéus till EFN.

Byggsektorn visar försiktig återhämtning

ANNONS

Byggbranschen, som under en längre tid tyngts av både konkurser och kvarstående skatteanstånd, visar nu på en försiktig minskning i konkursrisk jämfört med föregående år.

Samtidigt kvarstår en stor ekonomisk press i sektorn, med fördröjda byggstarter och höga finansieringskostnader tillsammans med minskad efterfrågan.

Missa inte:
Fler fastighetskonkurser: ”Ganska dramatiskt”. Dagens PS

”Byggsektorn är på väg mot en viss stabilisering, men risknivån är fortsatt hög. Bolag med stora anstånd och svaga kassaflöden är särskilt sårbara, och mycket hänger nu på hur snabbt projekt och investeringar kommer igång, säger Hargéus i ett pressmeddelande.

Det finns dock vissa ljusglimtar. Antalet nystartade bolag har ökat under sommaren, och enligt Dun & Bradstreet finns det nu en nettotillväxt jämfört med hur många bolag som går i konkurs.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
bolagskonkurserCoronapandeminDun & BradstreetKonkurs
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS