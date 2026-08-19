Det kan gå att avgöra vem som äger pengarna på ett konto som står på två personer. Det slår Italiens högsta domstol fast.
Domstol: Pengar på gemensamt konto behöver inte tillhöra båda
Pengar på ett gemensamt bankkonto tillhör inte automatiskt båda kontohavarna till lika delar.
Italienska Högsta domstolen, Cassazione, har i flera avgöranden slagit fast att det i stället kan krävas en bedömning av var pengarna kommer ifrån och vilket syfte kontot har.
Frågan är särskilt viktig vid separationer, dödsfall och arv.
Behöver presentera bevis
Enligt artikel 1854 i den italienska civillagen betraktas kontohavarna som solidariskt ansvariga gentemot banken.
Utgångspunkten är att pengarna på ett gemensamt konto tillhör dem i lika delar, men denna presumtion kan brytas om det finns bevis för en annan fördelning, skriver Businessonline.it.
Cassazione har bland annat hänvisat till möjligheten att visa att pengarna i själva verket kommer uteslutande från den ena kontohavaren. Det kan exempelvis handla om inkomster, arv eller försäljning av en tillgång som tillhör en person.
Kontoutdrag, banköverföringar och annan dokumentation kan användas för att visa pengarnas ursprung.
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Sker inte per automatik
Den som hävdar att pengarna helt eller delvis tillhör honom eller henne måste kunna lägga fram tillräcklig bevisning. Även vittnesmål och andra omständigheter kan få betydelse vid bedömningen.
Domstolen skiljer samtidigt mellan gemensamt ägande och gemensam användning. Att två personer står på samma konto innebär inte automatiskt att den ena har fått en gåva från den andra.
Detta gäller exempelvis när en äldre person lägger till ett barn på sitt konto för att barnet ska kunna hjälpa till med betalningar och administration.
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Kan få konsekvenser vid dödsfall
Samma princip kan gälla makar som använder ett gemensamt konto för hushållets utgifter, även om den ena personen står för samtliga insättningar.
För att det ska vara fråga om en så kallad indirekt gåva krävs att det går att visa att den som satte in pengarna faktiskt hade för avsikt att berika den andra personen.
Frågan kan få särskilt stora konsekvenser vid ett dödsfall. Om pengarna bedöms vara en gåva kan de påverka arvsfördelningen och i vissa fall behöva räknas in i kvarlåtenskapen.
Om det däremot saknas bevis för en gåva kan pengarna fortfarande anses tillhöra den person som faktiskt har finansierat kontot.
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