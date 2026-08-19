Domstol: Pengar på gemensamt konto behöver inte tillhöra båda

Pengar på ett gemensamt bankkonto tillhör inte automatiskt båda kontohavarna till lika delar.

Italienska Högsta domstolen, Cassazione, har i flera avgöranden slagit fast att det i stället kan krävas en bedömning av var pengarna kommer ifrån och vilket syfte kontot har.

Frågan är särskilt viktig vid separationer, dödsfall och arv.

Behöver presentera bevis

Enligt artikel 1854 i den italienska civillagen betraktas kontohavarna som solidariskt ansvariga gentemot banken.

Utgångspunkten är att pengarna på ett gemensamt konto tillhör dem i lika delar, men denna presumtion kan brytas om det finns bevis för en annan fördelning, skriver Businessonline.it.

Cassazione har bland annat hänvisat till möjligheten att visa att pengarna i själva verket kommer uteslutande från den ena kontohavaren. Det kan exempelvis handla om inkomster, arv eller försäljning av en tillgång som tillhör en person.

Kontoutdrag, banköverföringar och annan dokumentation kan användas för att visa pengarnas ursprung.

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